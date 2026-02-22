 Рома с убедителна победа на „Олимпико“

Рома на Джан Пиеро Гасперини спечели с категоричното 3:0 домакинството си на Кремонезе от 25 кръг на италианската Серия А. „Джалоросите“ отбелязаха първите си два гола от корнери – реализираха Брайън Кристанте и Еван Ндика – а към края на мача Николо Пизили добави още един гол. Младокът се отчете и с голям пропуск в заключителните минути.

- Реклама -

С победата римляните събраха 50 точки и са на трето място заедно с Наполи, който има същия актив. Отборът на Давиде Никола е на шестнадесета позиция с 24 т.

Дониел Мален бе най-активен в първите минути, но не успя да открие още в петата минута, като бе париран. В средата на първата част Себастиано Луперто едва не си отбеляза автогол в опит да изчисти центриране на Браян Сарагоса. Минута по-късно Ману Коне стреля в тялото на съотборника си Даниеле Гиларди. В 34-ата пък Емил Аудеро улови изстрел от пряк свободен удар на Лоренцо Пелегрини. 60 секунди след фала на Пелегрини, Джанлука Манчини разтресе напречната греда.

„Вълците“ поведоха на „тигрите“ с гол на Брайън Кристанте. В своя мач №350 за Рома Кристанте отбеляза с глава от трудна позиция, засичайки центриране от корнер на Пелегрини.

В 76-ата минута Рома на практика сложи точка на спора с „цигуларите“ от Кремона. Нов корнер помогна на столичани за втори гол. Нийл Ел Айнауи центрира полувисоко, Кристанте отклони, а Еван Ндика вкара в мрежата на Аудеро – 2:0.

В сетните минути от мача Джейми Варди, появил се от пейката, не успя да настигне извеждащ пас и Миле Свилар го изпревари.

Остана време и за трети гол от страна на Рома. Вкара го юношата на тима Николо Пизили, който също се появи от пейката, и с удар от близко разстояние вкара в далечния ъгъл. Топката дойде на пътя на халфа след неуспешна акция на Мален.

Продължението на „Олимпико“ можеше да донесе и четвърти гол за Рома, втори за Пизили. Шпагат на халфа, завършил с удар с топката, излезе в аут.