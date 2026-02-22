НА ЖИВО
      неделя, 22.02.26
          Наука и Технологии ИТ

          Сам Алтман: Свръхразумът може да се появи до 2028 година

          22 февруари 2026 | 12:37
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман заяви, че изкуственият „свръхразум“ може да се появи до 2028 г. Според него развитието на технологиите изпреварва първоначалните очаквания, а светът не е подготвен за тази промяна.

          „Това е стресиращо и предизвиква тревога“, коментира Алтман. Той отбеляза, че до първите версии на истинския свръхразум остават само няколко години. Прогнозата му включва концентрация на повече интелектуални ресурси в центровете за данни, отколкото извън тях, до края на 2028 г.

          Алтман допълни, че на определен етап технологията ще бъде способна да изпълнява задълженията на генерален директор по-добре от всеки мениджър, включително и от него самия. Очакванията са алгоритмите да провеждат и научни изследвания по-ефективно от хората.

          По отношение на пазара на труда директорът на OpenAI посочи, че начинът на работа се променя фундаментално. Според него ръчното писане на код на езици като C++ остава в миналото, въпреки че професията на софтуерния разработчик ще се запази под нова форма.

          Като пример за трансформацията Алтман даде графичния дизайн. Той подчерта, че докато елементарните задачи като създаване на покани се поемат от изкуствения интелект, стойността на човешкото творчество расте. „Цената на изображенията, генерирани от AI, е нулева, а тази на създаденото от хора изкуство продължава да се покачва“, обобщи той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

