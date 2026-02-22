Сандов: „Не познавах НАКЗТ преди споразумението“, отрича нарушения и политически зависимости

Бившият министър на околната среда Борислав Сандов заяви, че не е познавал хората зад Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) преди подписването на споразумението за мониторинг и контрол в района на Петрохан с организацията на Ивайло Калушев.

Сандов призна, че НАКЗТ е била нова организация, създадена едва месец преди подписването на меморандума, но посочи, че нейни представители са участвали в различни рейнджърски инициативи на европейско ниво.

„Такива снимки ми бяха представени, ние имахме общо три срещи, за да се стигне до това споразумение. Аз участвах в писането на това споразумение, за да не може то да се използва превратно от други хора. Спазени са всички правила, свързани със закона. Има си и печат. Не се налага съгласуване с юристи. Но разбирам защо правният отдел впоследствие се опитваше да развали това споразумение и да ме уязви. МОСВ изпрати сигнал към МВР и прокуратурата за това споразумение и ако имаше нещо нередно, щеше да се знае“, заяви Сандов.

Той уточни, че неговият наследник Росица Карамфилова е изпращала няколко проверки на НАКЗТ и нарушения не са били установени. По думите му става дума за „поредна политическа атака“, като той вече е давал сведения по случая.

„Споразумението не дава контролни правомощия“

Сандов категорично отрече меморандумът да е предоставял правомощия за санкциониране.

„Това споразумение не отдава на друга организация право да извършва контрол и да издава актове, защото тази организация беше много млада. Но това се случва в други министерства. Например, има рибарски клубове, които издават актове при установено бракониерство. Идеята беше да направим сътрудничество и да можем да си помагаме“, обясни той.

По думите му специализираната техника на организацията е била полезна и е подпомагала работата и на МВР.

Критики към разследването на „Петрохан“

По повод трагедията в района на Петрохан Сандов изрази сериозни съмнения относно начина, по който се води разследването.

„Няма да вляза в спекулации за това какво се е случило горе, но за мен са нарушени почти всички стандарти за разследване на правоохранителните органи. От ден първи ни се налага тезата, която през цялото време се опитва да се докаже – тази, изказана от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и шефа на ДАНС Деньо Денев. Имам основание да не вярвам на версиите“, заяви той.

Според него кемперът е бил местен, а представените доказателства будят съмнения. Той настоя за външно разследване.

„Не съм виждал признаци за секта“

Попитан за личните си впечатления от Ивайло Калушев, Сандов отговори:

„Моите впечатления са изключително положителни заради трите ни срещи в министерството и заради трите ми посещения на „Петрохан“. По отношение на администрацията, Ивайло Иванов беше представляващият и аз с него съм общувал най-много. Не е имало ходатаи.“

Той изключи възможността НАКЗТ да е паравоенна структура и заяви, че организацията е имала амбиции в две направления – обявяване на нови защитени територии и обучение на български рейнджъри.

На въпрос дали е забелязал йерархичност или сектантски белези, Сандов отговори:

„Виждал съм едно изключително уважително отношение между тях. Не съм виждал признаци за секта. Ако е било секта, защо не са се разширили? Те бяха едно затворено общество, виждал съм будистките мотиви, но не съм проявявал съмнения. Виждал съм най-младата жертва след тях, впечатлението ми беше, че това е синът на Ивайло Калушев.“

Сандов подчерта, че не е бил приятел с групата, а контактите са били изцяло професионални.

„Първият път бях там за няколко минути да видя обекта и дали той е подходящ за обучение на рейнджъри. Вторият ни свариха там промени в Закона на горите, инициирани от ДПС, и трябваше спешно да предотвратим това. За последно видях тези хора, за да берем боровинки.“

Случаят „Петрохан“ остава в центъра на общественото внимание, като въпросите около споразумението и трагичните събития продължават да предизвикват остър политически и институционален дебат.