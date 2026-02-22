Сандов: „Не познавах НАКЗТ преди споразумението“, отрича нарушения и политически зависимости

Бившият министър на околната среда Борислав Сандов заяви, че не е познавал хората зад Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) преди подписването на споразумението за мониторинг и контрол в района на Петрохан с организацията на Ивайло Калушев.
Сандов призна, че НАКЗТ е била нова организация, създадена едва месец преди подписването на меморандума, но посочи, че нейни представители са участвали в различни рейнджърски инициативи на европейско ниво.
Той уточни, че неговият наследник Росица Карамфилова е изпращала няколко проверки на НАКЗТ и нарушения не са били установени. По думите му става дума за „поредна политическа атака“, като той вече е давал сведения по случая.
„Споразумението не дава контролни правомощия“
Сандов категорично отрече меморандумът да е предоставял правомощия за санкциониране.
По думите му специализираната техника на организацията е била полезна и е подпомагала работата и на МВР.
Критики към разследването на „Петрохан“
По повод трагедията в района на Петрохан Сандов изрази сериозни съмнения относно начина, по който се води разследването.
Според него кемперът е бил местен, а представените доказателства будят съмнения. Той настоя за външно разследване.
„Не съм виждал признаци за секта“
Попитан за личните си впечатления от Ивайло Калушев, Сандов отговори:
Той изключи възможността НАКЗТ да е паравоенна структура и заяви, че организацията е имала амбиции в две направления – обявяване на нови защитени територии и обучение на български рейнджъри.
На въпрос дали е забелязал йерархичност или сектантски белези, Сандов отговори:
Сандов подчерта, че не е бил приятел с групата, а контактите са били изцяло професионални.
Случаят „Петрохан“ остава в центъра на общественото внимание, като въпросите около споразумението и трагичните събития продължават да предизвикват остър политически и институционален дебат.