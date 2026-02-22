САЩ за първи път показаха хиперзвуковия „Dark Eagle“

Пентагонът за първи път публикува снимки на наземните пускови установки на ракетата Dark Eagle („Тъмен Орел“), използвани през ноември миналата година по време на ученията Resolute Hunter край Вашингтон. По-късно военният департамент изтри кадрите от своя сайт.

Ракетният комплекс с голям обсег LRHW Dark Eagle се състои от подвижен команден пункт, мобилна пускова установка и обслужващи машини. Но основното е ракетата AUR в транспортно-пусков контейнер, носеща бойния блок C-HGB. Той принадлежи към клас хиперзвукови планери. Носителят на ракетата го ускорява до работна скорост, след което започва самостоятелно планиращо движение. Според Пентагона, C-HGB може да развие скорост поне 5 Маха, а приблизителният му обсег е над 2775 километра.

Очаква се Dark Eagle да бъде включен в оръжейния състав на наземния комплекс среден обсег Typhon, който освен LRHW, ще може да използва крилати ракети Tomahawk и многоцелеви SM-6. Точно тази система американците разположиха през 2024 г. на Филипините, а през 2026 г. планират преместване в Германия.

Пентагонът отделя специална роля на Dark Eagle в евентуален военен конфликт с Китай. Във Вашингтон се опасяват, че Народно-освободителната армия на Китай ще създаде над Тайванския пролив т.нар. зона на ограничен достъп (Anti-Access/Area Denial) – територия, надеждно защитена с ПВО и брегови ракетни комплекси, където западната авиация и кораби ще понесат прекалено високи загуби.

Преминаването през тази „крепост“ трябва да бъде извършено от американски тактически групи, които, според командването, ще разположат хиперзвукови системи на първата островна верига в Южнокитайско море. Китай, който вече е приел на въоръжение твърдотопливната ракета DF-17 с планирующ блок DF-ZF със скорост до 10 Маха, наблюдава тези приготовления с явен интерес.

Що се отнася до Русия, всяка военна база на НАТО в Германия е в обсега на новата ракета среден обсег с хиперзвукови бойни блокове „Орешник“. Това в известна степен намалява заплахата от LRHW. Освен това през миналата година беше завършено комплектоването на първия зенитно-ракетен полк, въоръжен със системата С-500 „Прометей“, чиято главна цел е перехват на балистични ракети среден обсег, включително с хиперзвуково въоръжение.