      неделя, 22.02.26
          Създават асоциация „Бранд България“ за изграждане на нов международен имидж на страната

          22 февруари 2026 | 15:07 00
          Снимка: БГНЕС
          Създава се асоциация Бранд България, чиято основна цел ще бъде изграждането на единна национална стратегия за популяризиране на България на международната сцена. Организацията ще бъде оглавена от бившия министър на туризма и бивш заместник-кмет на София Мирослав Боршош.

          Основната мисия на асоциацията е да допринесе за утвърждаването на страната като модерна, конкурентоспособна и привлекателна дестинация за инвестиции, туризъм и международно партньорство.

          „Бранд България“ ще работи за създаването на единна национална бранд стратегия, както и за разработването на общ комуникационен и визуален стандарт за представяне на страната пред света.

          Сред ключовите приоритети на организацията са организирането на международни бизнес и инвестиционни форуми, участие с национални павилиони на водещи световни изложения, реализирането на културни и публичнодипломатически инициативи, както и създаването на платформа за подкрепа и сертифициране на български продуктови и регионални брандове.

          Инициативата цели да обедини усилията на държавните институции, бизнеса, местните власти, културните и академичните среди в изграждането на последователен и разпознаваем образ на страната. Асоциацията ще функционира като стратегически координатор и мост между публичния и частния сектор, с фокус върху повишаването на международната видимост на България.

          По думите на Мирослав Боршош страната разполага със значителен потенциал в области като култура, иновации, туризъм и човешки капитал. Според него създаването на асоциация „Бранд България“ е ключова стъпка към изграждането на ясна национална идентичност и представянето на държавата с модерна визия и дългосрочен стратегически подход на глобалната сцена.

          Последвайте Евроком в Google News

          Политика

          Папа Лъв XIV с остър призив: Мирът в Украйна не търпи отлагане

          Пламена Ганева -
          Папа Лъв XIV определи мира в Украйна като „спешна необходимост“ и призова за незабавно прекратяване на огъня, спиране на бомбардировките и активен диалог преди четвъртата годишнина от руската инвазия.
          Политика

          Божидар Божанов: Този служебен кабинет има капацитета да проведе честни избори

          Георги Петров -
          Той определи избора на Гюров като единствения възможен вариант от списъка с потенциални служебни премиери
          Политика

          Тома Биков: Даниел Митов запази мълчание за „Петрохан“, за да избегне политизация

          Георги Петров -
          По отношение на политическата отговорност, Тома Биков посочи, че ГЕРБ стои единствено зад политиките в отбраната
          Вашият коментар
