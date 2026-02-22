Създават асоциация „Бранд България“ за изграждане на нов международен имидж на страната

Създава се асоциация Бранд България, чиято основна цел ще бъде изграждането на единна национална стратегия за популяризиране на България на международната сцена. Организацията ще бъде оглавена от бившия министър на туризма и бивш заместник-кмет на София Мирослав Боршош.

Основната мисия на асоциацията е да допринесе за утвърждаването на страната като модерна, конкурентоспособна и привлекателна дестинация за инвестиции, туризъм и международно партньорство.

„Бранд България“ ще работи за създаването на единна национална бранд стратегия, както и за разработването на общ комуникационен и визуален стандарт за представяне на страната пред света.

Сред ключовите приоритети на организацията са организирането на международни бизнес и инвестиционни форуми, участие с национални павилиони на водещи световни изложения, реализирането на културни и публичнодипломатически инициативи, както и създаването на платформа за подкрепа и сертифициране на български продуктови и регионални брандове.

Инициативата цели да обедини усилията на държавните институции, бизнеса, местните власти, културните и академичните среди в изграждането на последователен и разпознаваем образ на страната. Асоциацията ще функционира като стратегически координатор и мост между публичния и частния сектор, с фокус върху повишаването на международната видимост на България.

По думите на Мирослав Боршош страната разполага със значителен потенциал в области като култура, иновации, туризъм и човешки капитал. Според него създаването на асоциация „Бранд България“ е ключова стъпка към изграждането на ясна национална идентичност и представянето на държавата с модерна визия и дългосрочен стратегически подход на глобалната сцена.