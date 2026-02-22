„Сглобка без доверие“: първите пукнатини в кабинета „Гюров“

Не могат да се очакват сериозни резултати от кабинета „Гюров“, тъй като той е бил съставен в последния възможен момент и без необходимата управленска логика. Това заяви икономистът Боян Дуранкев.

По думите му правителството представлява „сглобка, а не работеща система“, в която участват фигури, останали дълго време извън активната политика, но внезапно възстановени в управлението. Според Дуранкев в кабинета влизат хора, които не се познават, не са работили заедно и нямат ясно разпределени функции, отговорности и цели.

Проблемите, според икономиста, се проявяват още в първите 24 часа от обявяването на състава. Оставката на един от вицепремиерите е показателна за сериозен дефицит в комуникацията между министър-председателя, службите и кандидатите за ключови постове.

„Това е ясен сигнал, че координацията липсва още на входа. Когато един кабинет започва с подобен срив, той автоматично губи кредит на доверие“, подчерта Дуранкев.

Той допълни, че напрежението в управлението личи и от публичните изяви на новия финансов министър, който демонстрира тревожност по отношение на удължителния закон за бюджета и предстоящите финансови ограничения. Според икономиста това говори за неподготвеност и липса на ясна фискална стратегия в момент на икономическа несигурност.

В заключение проф. Дуранкев заяви, че служебното правителство няма време за адаптация и ще бъде принудено да действа незабавно, ако иска да възстанови поне част от общественото доверие.