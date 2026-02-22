Унгария ще блокира приемането на 20-ия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия. Това съобщи външният министър Петер Сиярто в публикация в социалната мрежа X. Като причина той посочи отказа на Украйна да ремонтира нефтопровода „Дружба“.

По думите на Сиярто Съветът по външни работи на ЕС планира да обсъди новите ограничения в понеделник. „Докато Украйна не възобнови транзита на петрол до Унгария и Словакия, няма да позволим да се вземат важни за Киев решения“, заяви дипломатът.

Будапеща и Братислава обявиха извънредно положение на петролния пазар след повреди по тръбопровода и атака срещу хъба в Броди. Позицията на двете държави е, че украинската страна умишлено не извършва ремонти, за да спре доставките на руски петрол.

Ден по-рано унгарският премиер Виктор Орбан заплаши да спре износа на електроенергия за Украйна, ако транзитът не бъде възстановен. Унгария обяви още, че преустановява доставките на дизелово гориво за Киев и ще блокира заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро.

Целта на Брюксел е мерките да бъдат приети около четвъртата годишнина от началото на войната. От Кипърското ротационно председателство уточниха, че част от посланиците са поискали допълнително време за анализ на текстовете.