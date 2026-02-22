НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Сиярто: Унгария блокира 20-ия пакет санкции на ЕС заради „Дружба“

          Будапеща и Братислава обявиха извънредно положение на петролния пазар след повреди по тръбопровода и атака срещу хъба в Броди

          22 февруари 2026 | 13:26 210
          Петер Сиярто
          Петер Сиярто
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Унгария ще блокира приемането на 20-ия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия. Това съобщи външният министър Петер Сиярто в публикация в социалната мрежа X. Като причина той посочи отказа на Украйна да ремонтира нефтопровода „Дружба“.

          - Реклама -
            
            

          По думите на Сиярто Съветът по външни работи на ЕС планира да обсъди новите ограничения в понеделник. „Докато Украйна не възобнови транзита на петрол до Унгария и Словакия, няма да позволим да се вземат важни за Киев решения“, заяви дипломатът.

          Будапеща и Братислава обявиха извънредно положение на петролния пазар след повреди по тръбопровода и атака срещу хъба в Броди. Позицията на двете държави е, че украинската страна умишлено не извършва ремонти, за да спре доставките на руски петрол.

          Ден по-рано унгарският премиер Виктор Орбан заплаши да спре износа на електроенергия за Украйна, ако транзитът не бъде възстановен. Унгария обяви още, че преустановява доставките на дизелово гориво за Киев и ще блокира заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро.

          Целта на Брюксел е мерките да бъдат приети около четвъртата годишнина от началото на войната. От Кипърското ротационно председателство уточниха, че част от посланиците са поискали допълнително време за анализ на текстовете.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Ръстът на заплатите в еврозоната се забави до 2,83% през 2025 г.

          Георги Петров -
          Анализатори, цитирани от „Уолстрийт джърнъл“, коментираха, че по-умереното повишение намалява опасността от спирала между заплати и цени
          Политика

          Германия планира да ускори достъпа на търсещи убежище до пазара на труда

          Георги Петров -
          Според плана кандидатите ще могат да получат разрешение за работа три месеца след пристигането си в Германия
          Политика

          Орбан свика Съвета за енергийна сигурност заради блокадата на „Дружба“

          Георги Петров -
          Правителството освободи 250 000 тона петрол от държавния резерв за нуждите на рафинерията на MOL
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions