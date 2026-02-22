Скандал в Скопие: „окупирана сръбска територия“ – стари постове хвърлиха сянка върху нов почетен консул в Сърбия

Опозиционният Социалдемократически съюз (СДСМ) постави под въпрос назначаването на Душан Адамович за почетен консул на Северна Македония в Сърбия, със седалище в Панчево, след като в публичното пространство се появиха стари публикации в социалните мрежи, приписвани на него, в които се твърди, че „Српска Македонија“ била „окупирана“.

На пресконференция говорителката на СДСМ Богданка Кузеска определи случая като репутационен риск с „дипломатически измерения“ и попита дали са извършени адекватни проверки преди назначението.

„Како што објави СДСМ, Адамовиќ во минатото објавувал на социјалните мрежи дека ‘Српска Македонија’ била окупирана…“

СДСМ твърди още, че Адамович е висок функционер на управляващата в Сърбия партия СНС и е близък до президента Александър Вучич, като свърза името му и с медийни публикации в Сърбия за спорни случаи от минали години.

Управляващата ВМРО-ДПМНЕ реагира, като отхвърли внушенията, че назначението е тяхно решение, и заяви, че инициативата за поставянето му не е тръгнала от настоящата власт, а е дошла по линия на македонския посланик в Белград, назначен по времето на предишното управление.

„…иницијативата… не потекнува од актуелната власт… предлогот… дошол од македонскиот амбасадор во Белград…“

Случаят отново отвори дебата в Северна Македония какви критерии и проверки се прилагат при избор на лица за почетни дипломатически позиции, особено когато в публичния им профил има политически чувствителни послания, които могат да се интерпретират като оспорване на идентичност и държавност.