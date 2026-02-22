Слави Ангелов: „Този случай няма аналог“ – въпросите около трагедията край „Петрохан“ остават

Журналистът Слави Ангелов представи подробна хронология на известните до момента факти около трагедията край бившата хижа „Петрохан“, като подчерта, че въпреки официалната версия на разследването, редица ключови въпроси остават без отговор.

- Реклама -

По думите му събитията се развиват в момент, когато общественото доверие в институциите е изключително ниско, което прави прозрачността задължителна.

„Правосъдието не работи така, както обществото очаква. Именно затова е важно да има максимална прозрачност. Нищо не трябва да се крие“, заяви Ангелов.

Той призова ДАНС незабавно да разсекрети всички документи по случая, за да се избегнат съмнения и спекулации.

Камерата и съмнението около записите

Органите на реда се опитват да възстановят запис от камера, за която се твърди, че ясно показва как са извършени самоубийствата. Все още обаче не е сигурно дали това ще бъде възможно.

„Именно там са най-силните съмнения“, коментира журналистът.

Хронологията на деня

Според официалната информация в деня на трагедията Николай Златков, 15-годишно момче и момиче пътуват до село Българи. Николай става рано, за да занесе багаж, оставен в хижата от момичето, и се връща около 11 часа.

По данни на разследващите той оставя джипа си по средата на пътя, където го чака кемперът, управляван от Калушев. По-късно други двама слизат, за да приберат автомобила.

Странен момент според Ангелов е, че срещата не се е състояла при хижата, а по средата на пътя.

Групата е засечена от множество камери при преминаването си през няколко села, като се вижда, че кемперът е управляван от Калушев. Превозното средство е открито със закъснение, а снегът около него вече се е стопил, което прави невъзможно установяването на евентуални следи от други лица. Кемперът е бил отключен.

Оръжията и „двойната стрелба“

Един от най-сериозните въпроси остава т.нар. двойна стрелба при Ивайло Иванов. Съществуват съмнения дали единият изстрел не е произведен от Дечо, но това засега остава хипотеза.

Полицията съобщава, че:

пушката е намерена между Иванов и Дечо;

пистолет „Глок“ с ДНК следи от двамата е открит между телата;

в джобовете на Иванов са намерени пелети и две запалки;

панталонът му е бил разкъсан отзад.

Отворени са били касите за оръжие, две от пушките са изгорели, а боеприпаси са разпръснати по коридорите и стълбището. Въпреки това по стените няма следи от престрелка – нито вътре, нито отвън.

Снегът и липсата на следи

Няколко часа преди трагедията започва силен снеговалеж. Натрупва се пресен сняг, който по-късно е покрит с пепел от пожара. Не са установени следи от други хора около хижата.

„Дори Деян потвърждава, че не е имало никакви следи“, каза Ангелов.

Най-шокиращият детайл

По думите на журналиста няма следи от борба или съпротива. Калушев е разполагал с два пистолета. Николай е застрелян в челото – между веждите – докато седи на обърната седалка до шофьора.

„Най-големият шок за мен е това, което видях с 15-годишното дете – ръцете му са били преплетени“, заяви Ангелов.

Не е ясно и кой е бил убит първи.

„Този, който е убит втори, е чакал реда си. Действията са се развили по изключително шокиращ начин“, допълни той.

Мотивът – най-голямата неизвестна

Мотивът остава сред най-големите въпросителни и според журналиста е възможно никога да не бъде напълно изяснен.

Той определи поведението на ДАНС като „много погрешно“ и заяви, че МВР и прокуратурата не са били подготвени как и кога да комуникират с обществото.

По думите му майката на Калушев е споделяла, че разговорите със сина ѝ често са завършвали с темата за смъртта и прераждането, като за смъртта се е говорело често, но не и за самоубийство.

„Този случай няма аналог“, заключи Слави Ангелов.

И подчерта, че в името на 15-годишното дете обществото заслужава пълна яснота как и защо се е стигнало до трагедията край „Петрохан“.