      неделя, 22.02.26
          „Студенти против мафията“ поискаха оставката на Сарафов и се обявиха против Пеевски

          Танев бе категоричен, че не е обвързан с нито една политическа формация – нито с ПП-ДБ, нито с „Възраждане“, „Величие“ или МЕЧ

          22 февруари 2026 | 09:31
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Обединението „Студенти против мафията“ настоява за освобождаването на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. В предаването на БНТ Александър Танев от организацията обясни, че желанието за диалог с Андрей Гюров е било взаимно и целта е да заявят исканията си, независимо кой е министър-председател.

          Танев бе категоричен, че не е обвързан с нито една политическа формация – нито с ПП-ДБ, нито с „Възраждане“, „Величие“ или МЕЧ. Той подчерта, че е „против Делян Пеевски“ и определи себе си като обикновен гражданин. По думите му единствената партия, потърсила диалог с тях, е ПП-ДБ, но той декларира липса на интерес към участие в депутатски листи.

          Представителят на студентите коментира и организацията на вота. Той изрази надежда за назначаване на нов отговорник за предсрочните избори на мястото на Стоил Цицелков.

          Д-р Даниел Кипров от „Млади лекари“ посочи, че Андрей Гюров е готов за комуникация и действия, които служебното правителство може да реализира. Очакват се срещи и със здравния министър доц. Михаил Околийски. Д-р Кипров потвърди, че членове на обединението няма да влизат в партийни листи, но са отворени за контакт както със служебната, така и със следващата редовна власт.

          В разговора бе засегната и темата за съдебната система. Според Андрей Янкулов сериозен проблем е Върховен съд, който не признава главния прокурор, но служебният кабинет не разполага с възможност за дълбока правосъдна реформа.

