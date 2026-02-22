Техника за стотици хиляди: какво е било оборудването на „рейнджърите“ от Петрохан

С каква техника са разполагали т.нар. рейнджъри, открити мъртви на Петрохан и край връх Околчица? Данните от разследването, експертни оценки и публична информация очертават мащаб, който далеч надхвърля обичайното за доброволчески или природозащитни дейности.

Във високопроходим кемпер, открит в района на Околчица, бяха намерени телата на Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно момче. Кемперът е закупен през есента на 2025 г. и представлява специализиран модел с 4х4 задвижване, предназначен за тежки терени и зимни условия.

Собственикът на фирма за кемпери под наем Димитър Маринов обясни пред bTV, че подобен тип превозно средство може да достига до места, недостъпни за стандартни автомобили. По думите му цената на такъв кемпер започва от около 110 хиляди евро и нараства значително в зависимост от допълнителното оборудване.

Освен кемпери и високопроходими автомобили, сдружението е разполагало и със сателитна интернет връзка чрез Starlink. От вътрешното министерство съобщиха, че именно чрез тази технология е било локализирано местоположението на кемпера. Експерти уточняват, че Starlink не може да бъде „подслушван“ директно, но оставя трафични данни, подобно на мобилните комуникации.

Групата е използвала и високотехнологични индустриални дронове. Според експерта по безпилотни летателни апарати Стоян Йорданов става дума за дрон от висок клас, оборудван с термална камера, мощен зуум и възможности за издирване на хора, термографски анализ и детайлно наблюдение от голяма дистанция. Цената на подобен дрон с термална камера достига около 10 хиляди евро, като специализираните версии за геодезия и картографиране струват още повече.

Обсегът на такъв апарат е до 8 километра, с полетно време около 40 минути и възможност за издигане до приблизително 1 километър височина.

По информация на МВР и от разпространени видеа от хижа „Петрохан“ се виждат още моторни шейни и допълнителни високопроходими автомобили на стойност десетки хиляди евро. Част от оборудването е било използвано в дейности по опазване на околната среда и противодействие на екологични престъпления.

Сдружението на Калушев е работило и в партньорство с European Rangers Federation, откъдето потвърждават сътрудничество от 2022 г. насам в обучения, международни програми и обмяна на опит между рейнджъри от различни държави.

Макар да няма публична информация за точните спецификации на цялото оборудване, даренията, експертните оценки и пазарните цени очертават приблизителна стойност от поне 200 хиляди евро – близо половин милион лева. Според някои анализатори реалната сума може да е значително по-висока.