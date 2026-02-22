НА ЖИВО
      неделя, 22.02.26
          Тежка загуба за Гьозтепе и Мъри Стоилов от Бешикташ

          Историческа загуба за българския специалист в Турция

          22 февруари 2026 | 21:12
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Станимир Стоилов допусна най-тежката си загуба като треньор на Гьозтепе, след като отборът му бе разгромен с 0:4 от Бешикташ като гост в двубой от 23-ия кръг на турската Суперлига!

          На “Tupras Stadium” в Истанбул Бешикташ поведе в резултата още в 9-ата минута, когато Вилфред Ндиди вкара с глава, засичайки топката в мрежата на Гьозтепе след центриране на Оркун Кьокчу!

          В 36-ата минута “орлите” отново матираха защитата на гостите от Измир! Този път Кристиян Асани подаде към оставения сам Амир Мурийо и той стреля към близкия ъгъл. Топката рикошира в напречната греда и отново се озова в мрежата на Матеуш Лис!

          Точно преди изтичането на час игра Бешикташ наказа тимът на Станимир Стоилов и на контраатака, при която Кьокчу намери Жуниор Олайтан и той успя да преодолее Лис за 3:0! 

          Крайното 4:0 оформи Хюн-гю Ох, който вкара с удар от дистанция в 74-ата минута. 

          След тежкото крушение Стоилов и компания остават с 41 точки и се свлякоха на 5-ата позиция, докато Бешикташ събра 43 точки и ги изпревари, заемайки 4-ото място.

