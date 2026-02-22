НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Тома Биков: Даниел Митов запази мълчание за „Петрохан“, за да избегне политизация

          По отношение на политическата отговорност, Тома Биков посочи, че ГЕРБ стои единствено зад политиките в отбраната

          22 февруари 2026 | 12:28 70
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Депутатът от ГЕРБ Тома Биков защити решението на бившия вътрешен министър Даниел Митов да не коментира публично трагедията „Петрохан-Околчица“. В интервю за БНР Биков заяви, че Митов правилно е оставил думата на разследващите органи и професионалистите.

          - Реклама -
            
            

          „Ако г-н Митов беше казал една дума, сега щяхте да ме питате дали случаят не се политизира“, коментира народният представител. Според него всяко изказване на бившия министър е щяло да бъде изтълкувано в политически контекст.

          Биков отбеляза, че в рамките на около 10 дни е изведена основна версия за престъплението, но работата по разследването продължава. Личното мнение на депутата е, че зад шесторното убийство стои секта, но подчерта, че окончателната версия зависи от заключенията на МВР.

          По отношение на политическата отговорност, Тома Биков посочи, че ГЕРБ стои единствено зад политиките в отбраната, тъй като Атанас Запрянов е бил министър в управлението на Росен Желязков. Той бе категоричен, че партията не носи отговорност за кадри като Сергей Игнатов, Трайчо Трайков или Надежда Нейнски.

          Според депутата няма основание ГЕРБ да отговаря и за служебното правителство на бившия председател на парламентарната група на ПП-ДБ Андрей Гюров.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Орбан свика Съвета за енергийна сигурност заради блокадата на „Дружба“

          Георги Петров -
          Правителството освободи 250 000 тона петрол от държавния резерв за нуждите на рафинерията на MOL
          Политика

          Манолов: Технически нов бюджет е възможен, но липсва политическо съгласие

          Пламена Ганева -
          Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов коментира, че приемането на нов бюджет е възможно технически, но без широко политическо съгласие няма реален ефект върху доходите на хората.
          Политика

          Радостин Василев: МЕЧ биха преговаряли с Радев за антикорупционно управление

          Георги Петров -
          „Ако търси обединение срещу ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“, може да говори с МЕЧ винаги“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions