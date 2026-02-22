Депутатът от ГЕРБ Тома Биков защити решението на бившия вътрешен министър Даниел Митов да не коментира публично трагедията „Петрохан-Околчица“. В интервю за БНР Биков заяви, че Митов правилно е оставил думата на разследващите органи и професионалистите.

„Ако г-н Митов беше казал една дума, сега щяхте да ме питате дали случаят не се политизира“, коментира народният представител. Според него всяко изказване на бившия министър е щяло да бъде изтълкувано в политически контекст.

Биков отбеляза, че в рамките на около 10 дни е изведена основна версия за престъплението, но работата по разследването продължава. Личното мнение на депутата е, че зад шесторното убийство стои секта, но подчерта, че окончателната версия зависи от заключенията на МВР.

По отношение на политическата отговорност, Тома Биков посочи, че ГЕРБ стои единствено зад политиките в отбраната, тъй като Атанас Запрянов е бил министър в управлението на Росен Желязков. Той бе категоричен, че партията не носи отговорност за кадри като Сергей Игнатов, Трайчо Трайков или Надежда Нейнски.

Според депутата няма основание ГЕРБ да отговаря и за служебното правителство на бившия председател на парламентарната група на ПП-ДБ Андрей Гюров.