От „Възраждане“ настояват за изслушване на служебния премиер и ресорни министри заради разположените на летище „Васил Левски“ самолети на американските ВВС. Искането беше разпространено от пресцентъра на политическата сила.

Формацията очаква обяснения от министър-председателя, министрите на външните работи, транспорта и отбраната, както и от изпълнителния директор на „Летище София“. Според позицията на партията правителството е дало разрешение за пребиваването на машините на гражданското летище без допитване до парламента. От „Възраждане“ определиха ситуацията като „недопустим прецедент“ за суверенна държава.

На 19 февруари от Министерството на отбраната съобщиха, че самолетите на ВВС на САЩ са в България в подкрепа на обучение и дейности по усилена бдителност на НАТО. Личният състав е ангажиран с обслужването на машините.

От партията обаче свързаха присъствието на военната техника с напрежението в Близкия изток. В позицията им се посочва, че според медийни публикации на летището има самолети-цистерни КС-135, транспортни С-17 и С-130 „Херкулес“, както и няколко „Боинг-747“. Те припомниха и информацията, че летището ще бъде временно затворено за граждански цели на 23 и 24 февруари.

От формацията се обявиха против „превръщането на България в плацдарм за чужда война“ и поискаха отстраняване на самолетите. Ако това не се случи незабавно, от „Възраждане“ заявиха готовност да организират масови протести.