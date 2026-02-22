НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Веласкес: Напълно заслужено победихме

          Получихме гол и успяхме да отговорим по много добър начин

          22 февруари 2026 | 19:06 120
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе доволен от победата на тима му с 3:1 над ЦСКА 1948 като гост. Испанецът е на мнение, че успехът е дошъл заслужено, като реакцията на играчите му е била отлична след допуснатия гол в полза на домакините.

          - Реклама -
            
            

          “Направихме добър мач. Определено бяхме доминиращият отбор. Изключително присъствие в противниковата половина. Създадохме доста положения, които можехме да отбележим, но във фаза защита не стояхме толкова добре и пример за това е голът. През втората част подобрихме и разстоянията между играчите ни. С топката успяхме да създадем преимущество в предни позиции. Считам, че победата е напълно заслужена. Високо оценявам емоционалното равновесие, което показа отборът. Играехме без да прибързваме. Много съм горд отново от моите футболисти. Получихме гол и успяхме да отговорим по много добър начин. Ясно е, че когато успееш да изравниш преди почивката много помага”, каза Веласкес.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Майкон: Увереността и доверието в нас се покачват

          Станимир Бакалов -
          Именно с тях може да покажем най-доброто от себе си”, завърши Майкон
          Спорт

          Аталанта обърна шампиона 

          Станимир Бакалов -
          След третата си поредна шампионатна победа Аталанта остава седмото място в класирането с 45 точки
          Спорт

          Ливърпул надви Нотингам в последните секунди

          Станимир Бакалов -
          Ливърпул не изигра най-добрия си мач и проблемите започнаха от загрявката, когато Флориан Виртц се контузи и бе заменен от Къртис Джоунс
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions