      неделя, 22.02.26
          Времето обръща курса: от сняг към пролет и обратно за дни

          22 февруари 2026 | 08:27 1090
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          След студено и снежно начало на уикенда, времето в страната навлиза в динамична фаза, в която само за няколко дни ще преминем от зимни условия към почти пролетни температури, а след това отново към по-хладно време.

          В събота сутринта на много места все още ще превалява сняг, но още до обяд валежите ще спрат. Облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, като следобедът ще донесе повече слънчеви часове. Ще духа до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 6 и минус 1 градус, а максималните – от 2 до 7 градуса. В София дневните стойности ще достигнат около 5 градуса.

          По Черноморието до обяд облачността ще остане значителна, а на отделни места са възможни слаби снеговалежи. Следобед валежите ще спрат и облаците ще започнат да се разкъсват. Температурите ще бъдат между 5 и 7 градуса, а морската вода ще остане студена – около 5–6 градуса. Вълнението ще е 3–4 бала по Черно море.

          В планините зимата ще запази присъствието си – облачно време със снеговалежи, които постепенно ще отслабват. По високите части и планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. На 1200 метра максималните температури ще са около 0 градуса, а на 2000 метра – около минус 5.

          Още в понеделник обаче времето ще направи рязък завой. Преди обяд ще има слънчеви часове, а следобед от запад ще започне увеличение на облачността. Температурите чувствително ще се повишат – минималните ще са между минус 5 и 0 градуса, а дневните ще достигнат между 10 и 15.

          Във вторник облачността ще бъде значителна, а на места в страната ще превали, предимно дъжд. Минималните температури ще се повишат още, а дневните ще останат почти без промяна.

          От сряда нататък тенденцията отново се обръща. Очаква се понижение на температурите, предимно облачно време и слаби превалявания от дъжд и сняг, главно в източните райони. В четвъртък минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, а максималните – от 7 до 12.

          Прогнозата ясно показва, че зимата все още не е готова да отстъпи напълно, а пролетното затопляне ще бъде кратко и колебливо.

