15 загинали при катастрофа на военен хеликоптер в Перу

15 души, сред които 7 непълнолетни и полковник, загинаха при катастрофа на военен хеликоптер в района на Арекипа в Перу, съобщиха военновъздушните сили на страната.

Хеликоптерът Ми-17 е изгубил радиовръзка в неделя следобед (22 февруари), а след мащабна издирвателна операция перуанските ВВС са открили в понеделник (23 февруари) телата на всички 15 души на борда, предаде АФП.

„Спасителните екипи потвърдиха смъртта на четиримата членове на екипажа, както и на 11-те пътници, които са били на борда“, се посочва в изявление на военновъздушните сили.

Списъкът на пътниците показва, че сред жертвите има четирима възрастни — включително полковник от военновъздушните сили — и седем непълнолетни, сред които и тригодишно дете.

По данни на ВВС хеликоптерът е участвал в спасителна операция в помощ на пострадали от наводненията в Арекипа, които са причинили значителни щети.

Руският летателен апарат е излетял от град Писко в региона Ика. Спасителите са го открили на повече от 300 километра разстояние край Чала Виехо — населено място близо до тихоокеанското крайбрежие в Арекипа.