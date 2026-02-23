НА ЖИВО
          Инциденти

          15 загинали при катастрофа на военен хеликоптер в Перу

          Сред жертвите са 7 непълнолетни и полковник от военновъздушните сили

          23 февруари 2026 | 21:00
          Снимка: X / @infobaeperu
          15 души, сред които 7 непълнолетни и полковник, загинаха при катастрофа на военен хеликоптер в района на Арекипа в Перу, съобщиха военновъздушните сили на страната.

          Хеликоптерът Ми-17 е изгубил радиовръзка в неделя следобед (22 февруари), а след мащабна издирвателна операция перуанските ВВС са открили в понеделник (23 февруари) телата на всички 15 души на борда, предаде АФП.

          „Спасителните екипи потвърдиха смъртта на четиримата членове на екипажа, както и на 11-те пътници, които са били на борда“, се посочва в изявление на военновъздушните сили.

          Списъкът на пътниците показва, че сред жертвите има четирима възрастни — включително полковник от военновъздушните сили — и седем непълнолетни, сред които и тригодишно дете.

          По данни на ВВС хеликоптерът е участвал в спасителна операция в помощ на пострадали от наводненията в Арекипа, които са причинили значителни щети.

          Руският летателен апарат е излетял от град Писко в региона Ика. Спасителите са го открили на повече от 300 километра разстояние край Чала Виехо — населено място близо до тихоокеанското крайбрежие в Арекипа.

