Администрацията на Тръмп замрази средства за дългосрочно възстановяване след бедствия, фокусът остава върху спешните операции

Администрацията на Тръмп спря финансирането за дългосрочни проекти за възстановяване след бедствия в щатите, за да се съсредоточи върху спешните операции, докато частичното спиране на правителствената дейност навлиза във втората си седмица.

В свое изявление министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви, че Федералната агенция за управление при извънредни ситуации (FEMA) „се свежда до минимални животоспасяващи операции“.

„Всички неспешни дейности по възстановяване са преустановени“, допълни тя.

Замразяването на финансирането за проекти, произтичащи от минали бедствия, добавя нов източник на несигурност за щатите, докато те се ориентират в променящата се система на правителството за реакция при катастрофи, след като президентът Доналд Тръмп пое ангажимент да намали помощта при екстремни метеорологични явления.

Това е и знак, че политическото противопоставяне около имиграционната политика на Тръмп е засегнало федералната агенция, която заедно с Имиграционната и митническата служба е под ръководството на Министерството на вътрешната сигурност. Демократите в Конгреса блокираха законопроект за финансиране на министерството заради агресивната тактика на имиграционната служба.

Това е 11-ият път от 2003 година насам, в който федералната агенция спира финансирането за дългосрочни проекти за възстановяване след бедствия – като например възстановяването на обществени съоръжения – поради бюджетни ограничения.

Последното ограничение обаче бе необичайно, тъй като в края на януари агенцията разполагаше с 7,1 милиарда долара във фонда си за бедствия. Исторически FEMA е изчаквала фондът да спадне до около 3 милиарда долара, преди да ограничи разходите.

Служители на агенцията съобщиха на Конгреса миналата седмица, че фондът разполага с 9,6 милиарда долара, според старши съветник на Конгреса, на когото бе предоставена анонимност, за да обсъди вътрешни разговори. Балансът на фонда се е увеличил през февруари, тъй като FEMA е възстановила одобрена, но неизразходвана помощ, добави съветникът.

В неделя Кристи Ноем заяви, че министерството „трябва да вземе спешни мерки за запазване на ограничените средства и персонал.“

Обявлението дойде дни след като Департаментът за вътрешна сигурност на САЩ ограничи командировките на служителите на агенцията.

Ноем обвини демократите за спирането на правителствената дейност, което според нея я е принудило да преустанови финансирането на агенцията. През уикенда тя също така спря две програми на Департамента за вътрешна сигурност на летищата, позволяващи на някои пътници да прескачат дългите опашки на контролно-пропускателните пунктове и на митническите входни станции.

„Тези действия отразяват реалността на работата без бюджетни кредити“, заяви тя.

Ноем, чието министерство включва Администрацията за транспортна сигурност, заяви, че иска „да пренасочи персонала на министерството към мнозинството от пътниците.“

Часове след нейното изявление Администрацията за транспортна сигурност я опроверга и съобщи, че програмата ѝ за предварителна проверка на пунктовете „продължава да функционира без промени за пътуващата общественост.“

Това накара някои демократи да критикуват администрацията за политизиране на програмите за вътрешна сигурност.

„Тези глупаци пак се заеха с работа“, заяви конгресменът Бени Томпсън от Мисисипи, водещ демократ в Комисията по вътрешна сигурност на Камарата на представителите, добавяйки, че летищните програми „намаляват опашките на летищата и облекчават тежестта върху DHS.“

Решението на Ноем относно финансирането на агенцията няма да засегне операциите на 44 активни места след бедствия, включително тези в дузина щати на юг, които се възстановяват от мощна зимна буря в края на януари. В неделя в цялата страна работеха близо 2 800 специалисти по бедствия, а още 4 400 бяха готови за разполагане, според доклад на агенцията.

Ограниченията на финансирането обаче биха могли да забавят хиляди дългосрочни проекти за възстановяване. Федералната агенция покрива най-малко 75% от разходите по допустимите проекти. Много щати и общини забавят или спират работата, когато агенцията преустановява плащанията си.

„Щатите и общностите ще бъдат принудени да изчакат продължаването на дългосрочните дейности по възстановяване“, заяви Грег Филипс, заместник-администратор на агенцията за Службата за реагиране и възстановяване, пред подкомисия на Камарата по бюджетни кредити на 11 февруари.

Фондът за бедствия на агенцията „разполага с достатъчни средства за продължаване на спешните дейности по реагиране в обозримо бъдеще“, заяви Филипс в писмено показание пред комисията. Но ако настъпи бедствие, фондът „ще бъде сериозно натоварен.“

Ограничението на финансирането също така заплашва допълнително да забави решенията на президентът Доналд Тръмп по 14 искания за помощ при бедствия, подадени от губернатори и племенни лидери след 26 ноември.