      понеделник, 23.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоБългария

          Адв. Лалов: Да закрием ИТН и политическата кариера на Тошко Йорданов и останалите предатели и чалгаджии

          23 февруари 2026 | 10:45 45412
          Адвокат Методи Лалов
          Адвокат Методи Лалов
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Да закрием ИТН и политическата кариера на Тошко Йорданов и останалите предатели и чалгаджии! За това призова адв. Методи Лалов във Фейсбук. Ето какво отбелязва бившият шеф на СРС:

          Докато се чудим в коя точно дупка на дъното се намира държавата ни, Тошко Йорданов и неговата трупа от чалгаджии решиха, че са открили най-големия враг на републиката. Не корупцията, не разпадащите се болници, не липсата на правосъдие. Врагът са НПО-тата. Същите тези „титани на мисълта“ от ИТН, които превърнаха предателството в занаят, а гнусотиите – в политическа платформа, сега искат да закриват организации, които „припокривали публични функции“.

          Методи Лалов: Как Руси Алексиев и съдия Щерева пренебрегват закона Методи Лалов: Как Руси Алексиев и съдия Щерева пренебрегват закона

          Абе, Тошко, ти нормален ли?!

          – Кой ще закриеш, Тошко? Гората.бг ли, защото засаждат дървета там, където вие сечете бъдещето ни?

          – Или Фондация „Даная“, защото те се борят за децата ни, докато ти се чудиш коя поредна глупост да избълваш от трибуната?

          Ти, експерте по простотия, който искаше да гониш българските лекари в чужбина и да внасяш „евтина работна ръка“ за по 500 долара, сега реши да режеш последната мрежа, която държи гражданското общество над бездната. След като няма държава, дайте да унищожим и тези, които вършат нейната работа.

          Явно за „сценаристите“ е по-лесно да управляват в пълен мрак, където никой не ти пречи на да си играеш на политика в празното студио на провалените илюзии.

          Вашият коментар
