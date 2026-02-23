Александър Сирски: ВСУ освободиха 400 кв. км и осем населени места от руснаците

НА ЖИВО
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са постигнали успех в южния сектор на фронта, където са си възвърнали 400 квадратни километра територия и осем населени места. Това обяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски в социалните мрежи, предава УНИАН.

          Както съобщи Сирски, той е обсъдил с командирите състоянието на бойните мисии, проблемните въпроси и предложенията за тяхното разрешаване. „Определихме приоритетните стъпки за укрепване на отбраната и поддръжката на подразделенията. Логистиката, евакуацията на ранените, непрекъснатата доставка на боеприпаси и техническата поддръжка на подразделенията са от съществено значение за нашата устойчивост“, добави Сирски.

           „Ситуацията в този сектор (южния – бел.ред.) е сложна. Врагът продължава да оказва натиск, като активно използва малки щурмови групи за инфилтрация, артилерия, дронове и на места бронирана техника“, заяви Сирски.

          В същото време ВСУ не само държат линията, но и успешно провеждат настъпателни операции.

           „От края на януари тази година Десантно-щурмовите войски и свързаните с тях части си възвърнаха контрола над 400 квадратни километра територия и осем населени места на Александровско направление“, подчерта Сирски.

          В тази връзка генералът лично похвали военнослужещите от 82-ра и 95-та десантно-щурмови бригади за тяхната смелост, издръжливост и професионализъм в бой.

          Главнокомандващият ВСУ благодари на всички, които ежедневно поддържат редиците си. Той разговаря и с украински войници. Както отбеляза Сирски, увереността, самообладанието и бойният дух на украинските бойци са непоклатими.

          „Нашият план остава непроменен: ефективно изпълнение на поставените задачи, като същевременно се максимизира безопасността и здравето на нашите защитници, мъже и жени, укрепване на отбраната ни и разширяване на възможностите ни на всяка фронтова линия“, заяви Сирски.

          Той добави, че се води системна и координирана работа за освобождаване на украинска земя.

