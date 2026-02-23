Д-р Ангел Мавровски е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобщи БНР. Назначението е част от действията на служебния министър на земеделието Иван Христанов за пълна смяна на върховете в агенцията.

През 2022 г. Мавровски беше заместник-директор на ведомството с ресор „Граничен контрол“. Рокадата потвърждава информацията на „Евроком“, че Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ, за да върне екипа, с който работи по време на кабинета „Петков“. Целта е възстановяване на строгия контрол по границите.

Новият директор заема мястото на д-р Калина Милушева, която оглавяваше структурата по-малко от три месеца. Агенцията е централен елемент в приоритетите на министъра, който по-рано обяви курс към ревизия под надслов: „Доходите нагоре, цените надолу, мафията навън“.