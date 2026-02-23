НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоБългария

          Ангел Мавровски поема БАБХ: Иван Христанов връща екипа си от 2022 г.

          23 февруари 2026 | 11:41 640
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Д-р Ангел Мавровски е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобщи БНР. Назначението е част от действията на служебния министър на земеделието Иван Христанов за пълна смяна на върховете в агенцията.

          - Реклама -
            
            

          През 2022 г. Мавровски беше заместник-директор на ведомството с ресор „Граничен контрол“. Рокадата потвърждава информацията на „Евроком“, че Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ, за да върне екипа, с който работи по време на кабинета „Петков“. Целта е възстановяване на строгия контрол по границите.

          Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ

          Новият директор заема мястото на д-р Калина Милушева, която оглавяваше структурата по-малко от три месеца. Агенцията е централен елемент в приоритетите на министъра, който по-рано обяви курс към ревизия под надслов: „Доходите нагоре, цените надолу, мафията навън“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство

          Росица Николаева -
          Камелия Нейкова предупреди, че ако той не напусне доброволно, ще бъде обсъдена процедура по принудителното му отстраняване
          Политика

          Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение

          Росица Николаева -
          По Конституция основната отговорност за вота носи ЦИК
          България

          Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР

          Росица Николаева -
          Новият шеф на МВР изолира главния секретар Мирослав Рашков
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions