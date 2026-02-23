НА ЖИВО
          - Реклама -
          Антон Кутев: Служебният кабинет започва трудно, но може да обърне посоката

          МВР е в центъра на вниманието след оттеглянето на Стоил Цицелков, ключова ще бъде ролята на проекта на Румен Радев

          23 февруари 2026 | 09:21 490
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Служебното правителство стартира мандата си при неблагоприятни обстоятелства, но все още има възможност да промени тенденцията. Това заяви в студиото на „Денят започва“ по БНТ Антон Кутев, като повод за коментара му е оттеглянето на вицепремиера по честните избори Стоил Цицелков.

          По думите му в момента МВР е във фокуса на общественото внимание. Кутев припомни, че организацията на изборите е отговорност на Централната избирателна комисия (ЦИК), докато правителството трябва да се справи с т.нар. изборна мафия.

          Той подчерта, че не всички в системата на вътрешното министерство са „гнили“ и предупреди, че масова чистка в МВР не би била добра стъпка. Според него главният секретар традиционно е под светлината на прожекторите, тъй като е най-силната професионална фигура в системата.

          Антон Кутев изрази мнение, че страната има уникална възможност за промяна, свързана с проекта на Румен Радев. По думите му решаващо значение ще имат хората, които стоят зад инициативата, както и нейната програма.

          В коментара си Кутев отбеляза още, че Бойко Борисов е имал възможност да промени България през 12-те години на власт, ако е имал ясна визия за посоката на развитие на страната.

