Антонио Коща към Виктор Орбан: Спазвайте договореното за заема от 90 млрд. евро за Украйна

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща призова унгарския премиер Виктор Орбан да спази договореното в рамките на ЕС споразумение за заем от 90 милиарда евро за Украйна.

Призивът идва, след като Будапеща обяви, че ще блокира плана, докато руският петрол не възобнови транзита си през петролопровода „Дружба“, който преминава през украинска територия.

В писмо до Орбан Коща подчертава:

„Когато лидерите постигнат консенсус, те са обвързани от своето решение. Всяко нарушение на този ангажимент представлява нарушение на принципа на лоялно сътрудничество.“

Той допълва:

„Нито една държава членка не може да бъде допусната да подкопава доверието в решенията, взети колективно от Европейския съвет.“

Коща се позовава на заема, одобрен от лидерите на ЕС на среща на върха през декември, като подчертава значението на единството при вземането и изпълнението на общите решения.