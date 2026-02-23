НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          ГОРЕЩО
          Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!

          23 февруари 2026 | 15:02 3801
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че за първи път има правосъден министър, който поставя остро въпроса за отстраняването на главния прокурор Борислав Сарафов.

          „Най-накрая имаме правосъден министър, който постави остро въпроса за отстраняването на незаконния главен прокурор Сарафов от поста“, каза Василев в изявление от партийната централа.

          Той обяви, че в сряда ще се проведе пореден протест, организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“, и призова гражданите да се включат.

          „Както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов. Имаме шанс. Надявам се и господин Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи, ще се бори срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски“, заяви Асен Василев.

          По повод изказванията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Стара Загора, Василев ги определи като „Радини вълнения“.

          Той изрази увереност, че предстоящите избори ще бъдат честни и подчерта, че формацията му е готова за вота през април.

          „Ще се представим доста по-добре от това, което измерват социолозите“, добави лидерът на ПП.

