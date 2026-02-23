Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че за първи път има правосъден министър, който поставя остро въпроса за отстраняването на главния прокурор Борислав Сарафов.

„Най-накрая имаме правосъден министър, който постави остро въпроса за отстраняването на незаконния главен прокурор Сарафов от поста“, каза Василев в изявление от партийната централа. - Реклама -

Той обяви, че в сряда ще се проведе пореден протест, организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“, и призова гражданите да се включат.

„Както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов. Имаме шанс. Надявам се и господин Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи, ще се бори срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски“, заяви Асен Василев.

По повод изказванията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в Стара Загора, Василев ги определи като „Радини вълнения“.

Той изрази увереност, че предстоящите избори ще бъдат честни и подчерта, че формацията му е готова за вота през април.