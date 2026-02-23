НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Аутопсията за „Петрохан“: Детето е убито последно, версията за самоубийство се пропуква

          Съдебномедицинската експертиза поставя под въпрос версията за самоубийство и разкрива противоречия в балистичните и хронологичните данни

          23 февруари 2026 | 23:31 1440
          Снимка: bnews.bg
          Красимир Попов
          По данни на агенция BulNews, резултатите от аутопсията на трите тела, открити в кемпер в района на връх Околчица, противоречат на официалната версия на МВР. Съдебномедицинската експертиза на загиналите Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев поставя под сериозно съмнение първоначалната теза за сектантско самоубийство.

          Най-същественият факт от медицинското заключение е, че непълнолетният Александър е починал последен. Момчето е открито с прострелна рана в слепоочието в задната част на кемпера. По лицето му са установени множество следи от побой, което според източниците на медията предполага насилствен опит за изтръгване на информация. Тази хронология директно опровергава твърдението на разследващите, че Ивайло Калушев е убил спътниците си и непосредствено след това е сложил край на живота си.

          Балистичните находки при Николай Златков, който е седял на предната седалка, също повдигат въпроси. В черепа му е открит проектил, въпреки че при изстрел от упор с мощния револвер „Колт Анаконда“ куршумът би трябвало да премине през главата и да излезе. Експерти по оръжията коментират пред BulNews, че вероятната причина е рикошет. Това се разминава с официалната информация, че всички проектили са намерени свободно в купето на кемпера.

          Съмнения буди и механизмът на смъртта на сочения за извършител Ивайло Калушев. Мъжът е десняк, но фаталният изстрел в устата е произведен с лявата ръка или от тази посока, въпреки наличието на нагар по дясната ръка.

          Според медицинското заключение смъртта е настъпила между 24 и 36 часа преди откриването на телата. Това означава, че тримата са прекарали близо шест дни в района на Околчица, без в превозното средство да са открити запаси от вода и храна. По информация на медията, по време на аутопсията в залата са присъствали въоръжени служители на МВР, които са следили описването на резултатите.

