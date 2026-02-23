НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Война

          Авиационен експерт: Ту-22 и Ту-22М са тотално различни самолети

          23 февруари 2026 | 08:40
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Въпреки сходството в името, Ту-22М не е модернизирана версия на Ту-22. Инженер Андрей Туполев еизползвал хитрост, за да разработи този самолет. Това заяви Валери Романенко, авиационен експерт и водещ изследовател в Държавния музей на авиацията на Украйна, в статия за PRESSING.

          „Имаше финансови проблеми и като цяло беше трудно да се осигури финансиране за новия проект. Министерството на авиационната индустрия, което отговаряше за разпределението на поръчките за бойни самолети, и конструкторското бюро „Туполев“ някак си се споразумяха, че той ще се проведе под лозунга „модернизация на съществуващ самолет“… Модернизацията винаги е по-евтина от нов тип. Така че, под този лозунг, те на практика разработиха нов проект на самолет“, обясни Романенко.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
