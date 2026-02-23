НА ЖИВО
          България и Бразилия укрепват културните връзки с нов меморандум между националните библиотеки

          23 февруари 2026 | 02:50 00
          Снимка: Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
          Директорите на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Националната библиотека на Бразилия подписаха в София меморандум за сътрудничество, с който двете институции поемат ангажимент за съвместни проекти, пътуващи изложби и обмен на професионален опит.

          Домакинята на събитието – доц. д-р Калина Иванова, директор на НБКМ, посрещна своя колега Марко Лукези, президент на Националната библиотека на Бразилия, с думи за споделената мисия на двете институции.

          „Именно те са призвани да служат на обществото и да съхраняват националната книжовна памет“, подчерта тя.

          Лукези от своя страна определи подписването като „исторически мост между Бразилия и България, изграден с най-важния ключ – този на културата“.

          Двамата изразиха признателност към бразилския посланик в София Н.Пр. Пауло Роберто Кампос Тарисе да Фонтоура, чийто екип активно задълбочава отношенията между двете страни вече втора поредна година. Сред постиженията от 2025 г. са откриването на 33-тия бразилски литературен кът в НБКМ и издаването на юбилейна марка в Бразилия в знак на двустранното приятелство.

          Церемонията по подписването бе последвана от представянето на двуезичната стихосбирка на Лукези „Словосъздания“ – първото му издание на български език. Преводачът проф. Румен Стоянов отбеляза, че книгата „въздейства още преди да бъде прочетена – чрез необичайната пространствена организация на изказа, знаците и пунктуацията“. Изданието вече е достъпно за читателите в НБКМ.

          На събитието присъстваха посланикът на Португалия и представители на дипломатическия корпус и академичните среди.

