България се включва в съвместна декларация за газова сигурност с държави от Европа и САЩ

Министерският съвет одобри на днешното си заседание проект на Съвместно изявление за повишаване на сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа. Документът ще бъде подписан от министрите на енергетиката и представители на Република Гърция, Република България, Унгария, Република Полша, Румъния, Словашката република, Република Молдова, Украйна, Република Хърватия, Република Литва, Република Сърбия, Босна и Херцеговина и Съединените американски щати.

- Реклама -

Един от основните приоритети на България в сектор „Енергетика“ е диверсификацията на източниците и маршрутите на енергийни ресурси, която ще гарантира сигурност и конкурентни цени за българските потребители. Страната води последователна политика за развитие на газовата инфраструктура – модернизация и разширение на националната газопреносна мрежа и изграждане на реверсивни газови връзки със съседните държави, в контекста на европейските цели за взаимосвързан и единен газов пазар и засилване на енергийната сигурност.

България има активна роля в концепцията за укрепване на националната и регионалната енергийна сигурност и свързаност в Югоизточна Европа. Страната продължава да бъде надежден партньор в диверсификацията на доставките и транзита на природен газ в широкия регион на Централна и Югоизточна Европа.

В тази връзка Министерският съвет реши министърът на енергетиката да подпише съвместното изявление. Очаква се документът да бъде подписан в рамките на Трансатлантическия форум за газова сигурност, който ще се проведе на 24 февруари 2026 г. във Вашингтон, САЩ.