      понеделник, 23.02.26
          Начало

          България се включва в съвместна декларация за газова сигурност с държави от Европа и САЩ

          Документът ще бъде подписан на Трансатлантическия форум за газова сигурност във Вашингтон на 24 февруари 2026 г.

          23 февруари 2026 | 20:43 170
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министерският съвет одобри на днешното си заседание проект на Съвместно изявление за повишаване на сигурността на доставките на природен газ за Централна и Източна Европа. Документът ще бъде подписан от министрите на енергетиката и представители на Република Гърция, Република България, Унгария, Република Полша, Румъния, Словашката република, Република Молдова, Украйна, Република Хърватия, Република Литва, Република Сърбия, Босна и Херцеговина и Съединените американски щати.

          Един от основните приоритети на България в сектор „Енергетика“ е диверсификацията на източниците и маршрутите на енергийни ресурси, която ще гарантира сигурност и конкурентни цени за българските потребители. Страната води последователна политика за развитие на газовата инфраструктура – модернизация и разширение на националната газопреносна мрежа и изграждане на реверсивни газови връзки със съседните държави, в контекста на европейските цели за взаимосвързан и единен газов пазар и засилване на енергийната сигурност.

          България има активна роля в концепцията за укрепване на националната и регионалната енергийна сигурност и свързаност в Югоизточна Европа. Страната продължава да бъде надежден партньор в диверсификацията на доставките и транзита на природен газ в широкия регион на Централна и Югоизточна Европа.

          В тази връзка Министерският съвет реши министърът на енергетиката да подпише съвместното изявление. Очаква се документът да бъде подписан в рамките на Трансатлантическия форум за газова сигурност, който ще се проведе на 24 февруари 2026 г. във Вашингтон, САЩ.

