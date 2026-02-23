Бареков: Пълен съпорт за министрите Андрей Янкулов, Емил Дечев и Иван Христанов

Пълен съпорт за министрите Андрей Янкулов, Емил Дечев и Иван Христанов! Техните действия са знакови и ключови за осветяването на Кочината и спирането на купения вот. Това написа във Фейсбук бившият евродепутат и журналист Николай Бареков. В позиция той допълва още:

- Реклама -

Христанов от 5 години води битка с Пеевски и с неговите авери Таки и Ами! Колко политици сте чували да споменават свободно имената на Шиши, Таки и Ами? Аз лично се сещам само за Христанов.

Има пълната ми подкрепа!

Андрей Янкулов води война с Кочината от години и действа абсолютно правилно от първия момент за отстраняването на Сарафов. В четвъртък трябва да получи пълна подкрепа от хората в битката му с платените тролове на Пеевски във ВСС.

Янкулов помогна да се освети истинската маша на Пеевски в Съдебната палата – Петьо Еврото. Заради разследванията на АКФ и Янкулов Пеевски очисти Нотариуса, за да замете собствените си следи

Ако Янкулов успее да се справи със Сарафов, надявам се да активира процеси, които да доведат до истинско разследване на екзекуцията на Алексей Петров и нейния поръчител!

Надявам се министърът на финансите и на МРРБ да спрат незабавно окрадените в последния момент чрез кабинета Желязков милиарди евро от Пеевски и Борисов! Милиарди се крадат три месеца, след като кабинетът е подал оставка след мощни протести! Истински позор!

Надявам се министър Корман Исмаилов да ни съдейства на мен и на BNEWS.BG, за да разкрием всички полети на Делян Пеевски с частния му Фалкон и да го подготвим за подсъдимата скамейка и за екстрадацията в САЩ.

Категорично подкрепям и призовавам за уволненията на главния и зам. главния секретари на МВР заедно с шефовете на ГДБОП и директорите на Областните дирекции на МВР!

И още. Трябвя да се отрежат всички пипала на октопода, откъдето текат парите към Пеевски и Борисов!

Ето ги:

АПИ, които да дали Last Call 1/2 милиард на фирми от корпулентните обръчи за фалшиви мантинели, които убиват хората, ако въобще ги има. Случаят на Околовръстното в Пловдив с избито цяло семейство е показателен.

Асфалтът на Борисов и Пеевски убива! Мантинелите им също!

Уволнения и ревизии в касичката на Шишкото – държавната банка ББР, Агенция Митници, НАП.

Уволнения и ревизии във всички държавни енергийни дружества и холдинги – БЕХ, НЕК, ЕСО, АЕЦ, ТЕЦ – овете, както и в Лукойл Нефтохим! Бургаската рафинерия за няколко месеца е докарана от Румен Спецов до загуби от по 50-60 милиона евро на месец. Къде отиват тези пари? Чия такса “Спокойствие” плащат и на кого?

И също така смятам, че цялото “Информационно обслужване” трябва да бъде прочистено или ликвидирано!

Дебелите крадат по 5% от гласовете на другите партии чрез Черната кутия “Информационно обслужване” и си надписват още гласове, а също така вадят неудобни депутати и цели ПГ от парламента.

Кочината се разпада, но не толкова лесно колкото си мислите и колкото ни се иска на всички нас!

Ще е грозно, ще е гадно и се радвам, че ентусиастите срешу Модела на крадливите свини вече не се броим на пръстите на едната ръка и си имаме цяла армия в тази война.