Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара

Bitcoin падна за кратко под 65 хиляди долара в ранната търговия на 23 февруари – за втори път този месец, разлюлян от несигурността за статуса на американските мита, пише Банкеръ.

Виртуалната валута загуби 4.8% от пазарната си оценка – до близо 64 300 долара – най-ниското й равнище от 6 февруари насам. Другите криптопари се представиха още по-зле, като Ethereum – втората по пазарна капитализация монета, падна с 5.2% – до 1850 долара.

Загубите идват след коментарите на американски представители на 22 февруари, че вече договорените търговски споразумения с партньорите остават в сила, въпреки решението на Върховния съд, което отмени използването на извънредни правомощия от президента Доналд Тръмп за въвеждане на някои мита.

Ден по-рано, в публикация в социалните медии стопанинът на Белия дом посочи, че ще повиши глобалната минническа ставка от обявените на 20 февруари 10% на 15%, което предизвика още икономически сътресения.

Фючърсните контракти на щатския долар и американските акции паднаха в ранната сутрешна търговия на 23 февруари, като индексът S&P 500 загуби 0.8%, а NASDAQ Composite – 1 процент. Индексът на азиатските акции пък поскъпна с 1 процент.

„Пазарът на криптовалути продължава да е неустойчив, като участниците на пазара разчитат на нивото на подкрепа от 60 000 долара“, отбеляза Карълайн Морън – съосновател на Orbit Markets. Тя допълва, че „макро несигурността сега натиска пазара – от геополитическото напрежение с Иран до удара от американските мита, и може да доведе до ново тестване (на устойчивостта) на това ниво.“

По-рано този месец Bitcoin заличи и последните печалби, които беше натрупал от преизбирането на Тръмп за стопанин на Белия дом през ноември 2024 година. Надеждите за по-благоприятната за криптовалутите втора администрация на Тръмп изпратиха виртуалната монета до рекордна цена от 126 210 долара на 6 октомври, точно преди масираната разпродажба, която запрати дигиталните активи в неустойчиво положение оттогава насам.

По-широкият крипто пазар е понесъл загуби от над 2 трилиона долара, като най-засегната е нишата на по-дребните монети. Дузината регистрирани на борсата в Съединените щати фондове за Bitcoin са регистрирали петата си поредна седмица на нетен отлив – най-дългата серия от февруари миналата година, когато инвеститорите изтеглиха 3.8 милиарда долара през това време.

Само през последните 24 часа крипто пазарът е загубил още 100 милиарда долара, по информация на CoinGecko. Криптовалути за общо над 450 милиона долара са били ликвидирани, приблизително 92% – от дълги позиции. Данните от борсата за криптодеривативи Deribit показват, че защитата от по-нататъшен спад е концентрирана около нивото на подкрепа от 60 000 долара.