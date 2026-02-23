Bitcoin регистрира нов срив на фона на новите мита на Доналд Тръмп

Bitcoin отново загуби стойност в понеделник, 23 февруари, на фона на подновени опасения относно статуса на тарифите на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Bloomberg съобщава, че криптовалутата е паднала до близо 64 300 долара, най-ниската му стойност от 6 февруари. Други токени са се представили още по-зле, като етерът, вторият по големина токен, е паднал с 5,2%.

Според Binance, биткойнът се е повишил леко до 65 782,89 долара към 9:28 ч. сутринта.

Загубите са предизвикани от изявление на американски служител, че вече постигнатите търговски споразумения с партньори остават в сила, въпреки решението на Върховния съд, с което се отменя използването на извънредни правомощия от президента Доналд Тръмп за налагане на тарифи. На 21 февруари Тръмп обяви, че ще увеличи глобалните мита от 10% на 15%, което предизвика допълнителна икономическа нестабилност.

„Пазарът на криптовалути остава нестабилен, като участниците на пазара търсят подкрепа на ниво от 60 000 долара“, каза Каролайн Морон, съосновател на Orbit Markets.

По-рано този месец Bitcoin изтри всички печалби, постигнати след преизбирането на Тръмп през ноември 2024 г. Надеждите, че втората администрация на Тръмп ще бъде по-благоприятна към криптовалутите, доведоха до рекорден скок на цените от над 126 000 долара миналия октомври, но веднага след това започна масивна разпродажба, която попречи на възстановяването на цифровите активи. Общият пазар на криптовалути се е свил с над 2 трилиона долара, като пазарът на малки монети е особено силно засегнат.

Само през последните 24 часа пазарът на криптовалути е загубил още 100 милиарда долара стойност, според CoinGecko.

Според анализатора на BTC Markets Рейчъл Лукас, 65 000 долара е ключово ниво на подкрепа за монетата.

„Решителен пробив под това ниво би довел до спад до 60 000 долара. За да се подобри ситуацията, ще трябва да бъдат възстановени 70 000 долара“, обясни Лукас.