Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предизвика Румен Радев да назове поименно „олигархията“ и призна, че асоциирането на партията му с Делян Пеевски е нанесло сериозни електорални щети. По време на среща с близо 1000 кметове в Стара Загора бившият премиер заяви, че ГЕРБ е поела този негатив в името на стратегическите цели на страната.

Борисов отчете, че „пакетирането“ на името му с това на Пеевски е коствало значителен спад в подкрепата. „Знам какво носи на ГЕРБ пакетирането Борисов-Пеевски, но знам какво носи на България Шенген, еврозоната и Планът за възстановяване“, коментира партийният лидер. Според него, ако не бяха тези компромиси, формацията е щяла да има 35% подкрепа вместо настоящите 20%. Думите му идват на фона на поредица от критики през последните месеци, включително от Ивайло Мирчев, който определи двамата като „едно цяло“, и анализатори като Методи Андреев, според когото този тандем е заплаха за еврозоната.

Основен акцент в речта на Борисов беше и задочният сблъсък с Румен Радев. Лидерът на ГЕРБ попита реторично как бившият държавлен глава ще се съревновава с него след 10 години във властта. „Като каже олигархия – да каже коя е. Аз твърдя, че в ГЕРБ няма олигарси. Като казваш олигархия, кажи им имената“, призова Борисов. Изявлението е отговор на заявката на Радев от края на януари, че влиза в парламентарната политика, за да „демонтира олигархичния модел“.

Борисов се разграничи категорично от Симеон Дянков и политиката на „постната пица“, като заяви, че „още му е на ревера“. Той заплаши, че ще издири кой му е предложил Дянков за финансов министър в първия му кабинет. Лидерът на ГЕРБ потвърди курса към консервативни бюджети, като припомни, че основната цел остава влизането в еврозоната, за което настояваше и в края на 2025 година.

По отношение на предстоящите избори през април Борисов прогнозира конфликти в опозицията, като ги определи като „вода и олио“. Той отбеляза, че очаква повече яснота около политическия проект на Радев след 4 март, когато се предполага, че ще бъдат представени хората в новата формация.