Боян Расате: Четирима български доброволци загинаха в Украйна, организираме протест пред президентството

Протест в подкрепа на Украйна ще се проведе пред сградата на президентството в София в деня на четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия. Това съобщи Боян Расате от Българския национален съюз (БНС). Събитието е насрочено за утре, 24 февруари, след 17:00 часа.

Расате посочи, че демонстрацията ще почете паметта на жертвите на конфликта. Той отбеляза, че сред загиналите на фронта има и четирима български доброволци, родом от различни градове на страната, които са се сражавали на страната на Киев.

Според представителя на БНС войната не е започнала преди четири години, а преди дванадесет – с анексирането на Крим и събитията в Донбас през 2014 г. Той изрази мнение, че украинската армия е щяла да възстанови контрола над териториите си, ако е имала пълно разрешение от САЩ да използва предоставените оръжия без ограничения.

Расате коментира и информациите за жертвите, като подчерта, че човешкият живот за руското командване няма стойност. Той сравни действията на Москва с тези на Сталин и отбеляза, че в окупираните територии се възстановяват паметници на съветския диктатор.

По отношение на евентуални мирни преговори, Расате бе категоричен, че отстъпването на територии е неприемливо. Той направи аналогия с битов конфликт, при който не е редно да се иска от жертвата да се предаде на насилника само за да настъпи тишина.

В разговора бе съобщена и новина, че служебният министър на външните работи Надежда Нейнски планира работно посещение в Украйна. Расате разкритикува служебния кабинет, назначен от президента Илияна Йотова, но изрази надежда, че посещението може да допринесе за каузата на мира.