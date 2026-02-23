НА ЖИВО
          17:40 ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)17:07 Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“16:54 Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели15:53 Дечев: Предложих смяна на главния секретар. Клисурски: Изборите ще струват 80 млн. евро. Адемов: Хранителните пакети за уязвимите ще ги дадем сега, а не след вота15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение
          Боян Расате: Четирима български доброволци загинаха в Украйна, организираме протест пред президентството

          Утре пред президентството се организира протест в памет на жертвите от войната.

          23 февруари 2026 | 17:48 860
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Протест в подкрепа на Украйна ще се проведе пред сградата на президентството в София в деня на четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия. Това съобщи Боян Расате от Българския национален съюз (БНС). Събитието е насрочено за утре, 24 февруари, след 17:00 часа.

          Расате посочи, че демонстрацията ще почете паметта на жертвите на конфликта. Той отбеляза, че сред загиналите на фронта има и четирима български доброволци, родом от различни градове на страната, които са се сражавали на страната на Киев.

          Според представителя на БНС войната не е започнала преди четири години, а преди дванадесет – с анексирането на Крим и събитията в Донбас през 2014 г. Той изрази мнение, че украинската армия е щяла да възстанови контрола над териториите си, ако е имала пълно разрешение от САЩ да използва предоставените оръжия без ограничения.

          Расате коментира и информациите за жертвите, като подчерта, че човешкият живот за руското командване няма стойност. Той сравни действията на Москва с тези на Сталин и отбеляза, че в окупираните територии се възстановяват паметници на съветския диктатор.

          По отношение на евентуални мирни преговори, Расате бе категоричен, че отстъпването на територии е неприемливо. Той направи аналогия с битов конфликт, при който не е редно да се иска от жертвата да се предаде на насилника само за да настъпи тишина.

          В разговора бе съобщена и новина, че служебният министър на външните работи Надежда Нейнски планира работно посещение в Украйна. Расате разкритикува служебния кабинет, назначен от президента Илияна Йотова, но изрази надежда, че посещението може да допринесе за каузата на мира.

