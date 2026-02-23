Цени под 2200 евро на квадратен метър в София вече не се наблюдават. Това заяви пред „Bulgaria ON AIR“ управителят на специализиран сайт Снежана Стойчева. Тя коментира състоянието на пазара.

- Реклама -

Според Стойчева секторът на недвижимите имоти работи с евровалута от повече от 20 години, затова сътресения при превалутирането не се очакват. Експертът обаче подчерта промяна в нагласите на клиентите.

Докато през последните две години почти всичко предложено на пазара се е реализирало като сделка, през 2026 г. купувачите са значително по-взискателни, а финансовият им ресурс е по-ограничен.

Тази тенденция за избор на качество пред площ беше отчетена и в началото на месеца, когато стана ясно, че сделките се случват по-бавно заради завишените критерии.

Най-сериозен интерес в момента има към двустайните апартаменти, посочи Стойчева. На второ място по търсене се нареждат къщите, следвани от тристайните жилища.

Високите ценови нива кореспондират с данните от последното тримесечие, които показаха, че цените в София са скочили с над 16% на годишна база. Въпреки поскъпването, анализаторите са категорични, че имотният балон няма да се спука в близко бъдеще.