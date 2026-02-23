НА ЖИВО
          Частично бедствено положение в Гълъбово след преливане на река Соколица

          Шест къщи бяха наводнени в село Обручище, нивото на реката вече спада

          23 февруари 2026 | 09:46
          Снимка: БГНЕС
          В община Гълъбово е обявено частично бедствено положение заради покачването на нивото на река Соколица. Най-сериозно засегнато е село Обручище, където 6 къщи бяха наводнени от придошлите води.

          Към момента обстановката постепенно се нормализира. Заместник-кметът на Гълъбово Пламен Бараков съобщи пред БНТ, че нивото на реката е спаднало с около един метър, а наводнените имоти вече са отводнени с помощта на пожарната.

          „Към момента ситуацията в цялата община се нормализира. В най-критичното място – село Обручище нивото на река Соколица спадна с около един метър. Къщи наводнени вече няма, но в седем къщи извират подпочвени води в мазетата“,

          заяви Бараков.

          По думите му снощи е имало опасност от заливане на обходния път на град Гълъбово заради повишеното ниво на реката. Организирано е било дежурство съвместно с полицията, но до затваряне на пътя не се е стигнало.

          „Бяхме в готовност при необходимост да променим организацията на движението. За щастие нивото на реката не достигна критични стойности“,

          допълни заместник-кметът.

          Относно превантивните мерки Бараков подчерта, че поддръжката на речните корита изисква сериозен финансов ресурс.

          „Превенцията зависи от финансирането. Почистването и поддръжката на речните корита са дейности, които трябва да се правят периодично и изискват сериозни средства и се финансират от държавния бюджет. Няма община, която самостоятелно да може да осигури такъв ресурс“,

          каза той.

          От общината уточниха, че засегнатите къщи в село Обручище са законни постройки. Предстои да бъде създадена комисия за опис на щетите и за определяне на възможностите за подпомагане на собствениците.

