Частично бедствено положение в Гълъбово след преливане на река Соколица

В община Гълъбово е обявено частично бедствено положение заради покачването на нивото на река Соколица. Най-сериозно засегнато е село Обручище, където 6 къщи бяха наводнени от придошлите води.
Към момента обстановката постепенно се нормализира. Заместник-кметът на Гълъбово Пламен Бараков съобщи пред БНТ, че нивото на реката е спаднало с около един метър, а наводнените имоти вече са отводнени с помощта на пожарната.
По думите му снощи е имало опасност от заливане на обходния път на град Гълъбово заради повишеното ниво на реката. Организирано е било дежурство съвместно с полицията, но до затваряне на пътя не се е стигнало.
Относно превантивните мерки Бараков подчерта, че поддръжката на речните корита изисква сериозен финансов ресурс.
От общината уточниха, че засегнатите къщи в село Обручище са законни постройки. Предстои да бъде създадена комисия за опис на щетите и за определяне на възможностите за подпомагане на собствениците.