Чавдар Христанов поема голяма част от комуникацията на партия „Единение“, докато брат му Иван Христанов изпълнява ангажиментите си в Министерството на земеделието. Това стана ясно от думите му пред „Евроком“. Той уточни, че официален съпредседател на формацията заедно с бившия депутат е Янко Бахчеванов.

Бизнесменът, който се занимава с хлебопроизводство, заяви, че няма да използва поста на брат си за решаване на проблеми в бранша. Той даде пример с липсата на защита за ръчно замесения хляб по френски модел, но подчерта, че подобни искания биха се тълкували като конфликт на интереси и опит за влияние.

По казуса със стадото на „Бай Рибан“ Чавдар Христанов съобщи, че в министерството е сформиран екип от 15 души, който работи приоритетно по темата. Той обясни забавянето с необходимостта да се изискат и проверят огромни масиви документация от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за да се вземе законосъобразно решение и да се избегнат глоби от Европейския съюз.

Христанов коментира и случая „Петрохан“, като изрази съмнения за прикриване на информация от страна на институциите. Според него липсата на записи от камерите на АПИ и МВР е „безумие“, предвид високото технологично ниво и защитите на системите за контрол по пътищата. Той постави въпроса кой има достъп да изтрие подобни данни.

Относно политическите процеси, той посочи причината за напускането на Иван Христанов от „Продължаваме промяната“. По думите му партията е загубила демократичния си облик, а решенията са започнали да се взимат еднолично, което е превърнало структурата във „вождистка“.

Запитан за възможна коалиция с проект на Румен Радев, Чавдар Христанов потвърди, че „Единение“ биха разговаряли, ако президентът застане зад демократичен и антикорупционен модел. Той обаче уточни, че до момента конкретни разговори не са водени.