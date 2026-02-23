Служебният кабинет на Андрей Гюров е тръгнал с „фалстарт“, което не е добър знак нито за властта, нито за гражданите. Това заяви в предаването „Денят започва“ по БНТ бившият говорител на служебните правителства на Румен Радев Антон Кутев. Според него правителството все още има шанс да промени посоката, ако действията му станат „по-смислени“.

- Реклама -

Кутев подчерта, че фокусът преди изборите трябва да бъде върху Министерството на вътрешните работи, но се обяви против масовата смяна на служители в системата. „Не вярвам, че всички в системата са гнили“, отбеляза той и допълни, че основната задача на властта е да пресече криминалното купуване на гласове и изборната мафия.

Той припомни, че по Конституция основната отговорност за вота носи ЦИК, а правителството трябва да осигури реда.

Бившият говорител определи заявката за смяна на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов като правилен ход. Темата е актуална на фона на действията на правосъдния министър, който вече предприе стъпки и получи подкрепа за свикване на заседание на ВСС за смяната на Сарафов. Същевременно Кутев изрази скептицизъм относно досегашните опити за съдебна реформа, като посочи, че е нужно работещо решение, постигнато с общо съгласие.

По отношение на политическото бъдеще, Кутев прогнозира сериозна обществена подкрепа за проект на Румен Радев. Очакванията са високи, като според социологически данни от средата на февруари формация на президента би получила значителен дял доверие. „Имаме възможност за реална промяна в България благодарение на участието на Радев в политиката“, коментира той.

За успеха обаче са нужни три качества – да се спечелят избори, да се състави правителство и да се управлява успешно, като последното според Кутев липсва в политическия живот напоследък. Относно датата на вота, по-рано той прогнозира, че 19 април е възможен вариант за предсрочните избори. Бъдещите коалиционни формули ще зависят изцяло от изборните резултати.