ЦИК очаква решение от Стоил Цицелков, възможно е принудително отстраняване

Днес изтича срокът, който Централната избирателна комисия (ЦИК) даде на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет към институцията. Председателят на комисията Камелия Нейкова заяви, че ако той не подаде оставка доброволно, ще бъде обсъдена процедура по принудителното му отстраняване.

В петък Цицелков обяви, че подава оставка като вицепремиер по честните избори, след твърдения на Тошко Йорданов от „Има такъв народ“, че има три присъди – за шофиране в нетрезво състояние и притежание на марихуана.

Междувременно, след запитване на NOVA, от Европейската комисия потвърдиха, че Цицелков е бил отстранен за пет години като наблюдател на избори в чужбина заради неспазване на етичните правила.