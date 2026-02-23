НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          ЦИК очаква решение от Стоил Цицелков, възможно е принудително отстраняване

          Срокът за напускане на Обществения съвет изтича днес, Европейската комисия потвърди 5-годишна забрана за участие в наблюдение на избори

          23 февруари 2026 | 08:33 90
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Днес изтича срокът, който Централната избирателна комисия (ЦИК) даде на Стоил Цицелков да се оттегли от Обществения съвет към институцията. Председателят на комисията Камелия Нейкова заяви, че ако той не подаде оставка доброволно, ще бъде обсъдена процедура по принудителното му отстраняване.

          ОФИЦИАЛНО: Йотова подписа оставката на Цицелков ОФИЦИАЛНО: Йотова подписа оставката на Цицелков

          В петък Цицелков обяви, че подава оставка като вицепремиер по честните избори, след твърдения на Тошко Йорданов от „Има такъв народ“, че има три присъди – за шофиране в нетрезво състояние и притежание на марихуана.

          Цицелков: Атакуват мен, за да ударят мисията за честни избори Цицелков: Атакуват мен, за да ударят мисията за честни избори

          Междувременно, след запитване на NOVA, от Европейската комисия потвърдиха, че Цицелков е бил отстранен за пет години като наблюдател на избори в чужбина заради неспазване на етичните правила.

          Война

          Forbes: Ядрен, а не териториален, проблем ще е най-значителното последствие от войната в Украйна

          Христо Иванов -
          Свят с разширени ядрени арсенали, редовен ядрен натиск и подкопани договори ще бъде по-нестабилен и опасен за американските интереси.
          Общество

          Започва Великият пост – 49 дни духовно пречистване до Великден

          Десислава Димитрова -
          От днес за православните християни започва Великият пост – период от 49 дни до Великден, в който вярващите са призовани към въздържание не само от определени храни, но и към внимание в мислите и делата си.
          Общество

          Затварят Летище „Васил Левски“ за няколко часа на 24 февруари

          Десислава Димитрова -
          Летище „Васил Левски“ – София ще бъде затворено за всички полети, с изключение на военните, в малките часове на 24 февруари. Причината е ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата.
