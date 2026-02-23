НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоБългарияПолитика

          ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство

          Стоил Цицелков заяви, че няма да се оттегли от Обществения съвет

          23 февруари 2026 | 11:46 180
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Централната избирателна комисия (ЦИК) реши да изпрати запитване до Европейската комисия (ЕК) чрез Министерството на външните работи, за да изясни причините за наложената забрана на Стоил Цицелков да участва в изборни наблюдения. Решението бе взето на днешното заседание с 14 гласа „за“ и един „против“.

          - Реклама -
            
            

          Предложението направи заместник-председателят на комисията Цветозар Томов. Целта е да се провери достоверността на обясненията, които Цицелков даде в публичното пространство, както и да се получи списък с одобрените участници в мисии на ЕС. Томов отбеляза, че бившият вицепремиер не е дал обяснения пред самия Обществен съвет към ЦИК.

          Вчера Стоил Цицелков заяви, че няма да се оттегли от Обществения съвет. „Няма правно основание, аз съм реабилитиран. Няма причина, морална или друга, да не работя с избори“, коментира той и допълни, че продължава да се среща с колеги от международни мрежи.

          По-рано днес председателят на ЦИК Камелия Нейкова предупреди, че ако той не напусне доброволно, ще бъде обсъдена процедура по принудителното му отстраняване. В петък Цицелков подаде оставка като вицепремиер, отговарящ за честността на вота, след като президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването му.

          Европейската комисия вече потвърди пред NOVA, че Цицелков е отстранен от участие в мисии за срок от пет години. От Брюксел поясниха, че мярката е наложена заради неспазване на Кодекса за поведение по време на мисия през 2020 г. Темата бе повдигната първоначално от депутата от ИТН Павела Митова, която съобщи за забраната от ЕК.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Ангел Мавровски поема БАБХ: Иван Христанов връща екипа си от 2022 г.

          Росица Николаева -
          Новият директор заема мястото на д-р Калина Милушева, която оглавяваше структурата по-малко от три месеца
          Политика

          Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение

          Росица Николаева -
          По Конституция основната отговорност за вота носи ЦИК
          България

          Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР

          Росица Николаева -
          Новият шеф на МВР изолира главния секретар Мирослав Рашков
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions