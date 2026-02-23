ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство

Централната избирателна комисия (ЦИК) реши да изпрати запитване до Европейската комисия (ЕК) чрез Министерството на външните работи, за да изясни причините за наложената забрана на Стоил Цицелков да участва в изборни наблюдения. Решението бе взето на днешното заседание с 14 гласа „за“ и един „против“.

- Реклама -

Предложението направи заместник-председателят на комисията Цветозар Томов. Целта е да се провери достоверността на обясненията, които Цицелков даде в публичното пространство, както и да се получи списък с одобрените участници в мисии на ЕС. Томов отбеляза, че бившият вицепремиер не е дал обяснения пред самия Обществен съвет към ЦИК.

Вчера Стоил Цицелков заяви, че няма да се оттегли от Обществения съвет. „Няма правно основание, аз съм реабилитиран. Няма причина, морална или друга, да не работя с избори“, коментира той и допълни, че продължава да се среща с колеги от международни мрежи.

По-рано днес председателят на ЦИК Камелия Нейкова предупреди, че ако той не напусне доброволно, ще бъде обсъдена процедура по принудителното му отстраняване. В петък Цицелков подаде оставка като вицепремиер, отговарящ за честността на вота, след като президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването му.

Европейската комисия вече потвърди пред NOVA, че Цицелков е отстранен от участие в мисии за срок от пет години. От Брюксел поясниха, че мярката е наложена заради неспазване на Кодекса за поведение по време на мисия през 2020 г. Темата бе повдигната първоначално от депутата от ИТН Павела Митова, която съобщи за забраната от ЕК.