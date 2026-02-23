ЦИК проверява статута на Стоил Цицелков, възможна процедура по отстраняване

С 14 гласа „за“ и само един „против“ Централната избирателна комисия (ЦИК) реши да изпрати писмо до Министерството на външните работи с искане за информация дали има наложени ограничения Стоил Цицелков, член на Обществения съвет, да участва в мисии на Европейския съюз, предаде бТВ.

Стоил Цицелков подаде оставка само ден след като се закле като вицепремиер за честни избори, след като станаха публични негови нарушения, свързани с наркотици и шофиране в нетрезво състояние. Оставката му бе поискана лично от Илияна Йотова, а служебният премиер Андрей Гюров заяви, че Цицелков е негов личен избор.

От думите на председателя на ЦИК Камелия Нейкова стана ясно, че ако Цицелков доброволно не се оттегли от институцията, ще бъде обсъдена процедура по принудителното му отстраняване.

Самият Стоил Цицелков заяви, че няма правни основания да подаде оставка от Обществения съвет на ЦИК, тъй като е реабилитиран и не е извършвал нарушения. Той отправи и остри критики към работата на комисията.