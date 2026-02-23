НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          НачалоБългария

          Цицелков: Битката е за оцеляване и всички маски паднаха

          Снимка: БГНЕС
          В последните дни виждам едно: гражданите се обединяват за по-честни избори, независимо от партийни възгледи! Изборите не се провеждат на светло! Решенията, гласуването, администрацията и обявяването на резултатите остават в полумрак и с вкус на заскулисие. Това написа Стоил Цицелков във Фейсбук. Той отбелязва:

          Морално ли е ИТН да имат водеща роля в ЦИК? А трима членове? А представител на вече изчезналата ИМВ? Кого защитават? Със сигурност не нас, гражданите. Политическата селекция доведе до това: хора, които не биха се класирали дори за секретари в международна организация, поставят под съмнение компетентността на другите и нарушават закона.

          Комисии, които допускат пияни на работа, нека да не ми говорят за морал. Партийни представители, които редовно проявяват вулгарност в НС, да си спомнят хилядите си прегрешения, собствени и на онези чиито интереси защитават, въпреки мандата си.

          Скъпи сънародници, идва времето на светлината. Прилепите, които не излизат на светло и се крият зад статуси и писма, ще цвърчат известно време и после ще спихнат.

          Ние ще останем тук, но няма да останем пасивни. Ако една част от ЦИК продължава да се държи като усилвател на дезинформацията, гражданите ще покажем силата си чрез мирен, многохиляден протест пред институцията и ще настояваме за професионализъм, прозрачност и отчетност! Заедно можем всичко! Дори да накараме ЦИК да заработи за нас!

          Благодаря за огромната подкрепа, от бизнеса, медиите, юридическото съсловие, академичната и културната общност, и най-вече от обикновените български граждани!!!! In the end of the day, България – това сме ние. Няма да оставим една малка клика да ни контролира с ченгесарски номера.

          Тази моя неочаквана популярност потвърди максимата, че няма лоша реклама. Хора от цялата страна ни заливат със сигнали, данни, документи и заявяват своята готовност доброволно да участват в осветляването на процеса! Ние сме България.

          Те са си те. Малка, но много мръсна клика. По това кой е в отбора им, много лесно ще се ориентирате кой – кой е. Битката е за оцеляване и всички маски паднаха. Което е добре, вече никой няма съмнение за мотивацията им – да заглушат малкото свободно хора. Иначе за морал ни говорят…

          Brace yourselves, spring is coming!

