      понеделник, 23.02.26
          Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“

          23 февруари 2026 | 15:36 1320
          Служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви, че по никакъв начин не се е намесвал и няма да се намесва в разследванията по случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи след среща с екипа на Главна дирекция „Национална полиция“, ангажиран с двете досъдебни производства.

          „По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите“, е заявил министърът.

          Дечев е подчертал, че разпространяваните от петък насам информации за намерения да бъдат уволнявани разследващи, да се образуват дисциплинарни производства или да се извършват преназначения, не отговарят на истината.

          Той е уверил служителите, че могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР и е заявил готовност да съдейства при необходимост от техническа, логистична или експертна помощ, включително и от чужбина.

          Припомняме, че още в края на миналата седмица от МВР отрекоха твърденията за искани оставки на служители, работещи по досъдебните производства по двата случая.

