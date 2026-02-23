НА ЖИВО
          Война

          DeepState: Руската армия напредва в Донбас и Сумска област

          23 февруари 2026 | 14:54
          Славянско направление
          Славянско направление
          През последните 24 часа руските войски са постигнали напредък на Славянско и Северо-Слобожанско направления, съобщават анализаторите от информационния ресурс DeepState в техния Telegram канал.

          Малки руски пехотни групи са напреднали към граничното село Покровка в община Краснопилска в Сумска област и в района на селата Липовци, Никифоровка и Платоновка в Донецка област.

          Говорителят на Обединената група сили на ВСУ Виктор Трегубов съобщи преди няколко дни, че руснаците отново се опитват да проникнат в гранични селища в Сумска област, по-специално в районите на Поповка, Покровка и Грабовское.

          Руските войски увеличават присъствието си в Сумска област от миналата есен. Освен това, те продължават да оказват натиск върху украинските позиции в граничното село Дегтярне в Харковска област.

          Последвайте Евроком в Google News

