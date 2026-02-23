DeepState: Руската армия напредва в Донбас и Сумска област

През последните 24 часа руските войски са постигнали напредък на Славянско и Северо-Слобожанско направления, съобщават анализаторите от информационния ресурс DeepState в техния Telegram канал.

Малки руски пехотни групи са напреднали към граничното село Покровка в община Краснопилска в Сумска област и в района на селата Липовци, Никифоровка и Платоновка в Донецка област.

Говорителят на Обединената група сили на ВСУ Виктор Трегубов съобщи преди няколко дни, че руснаците отново се опитват да проникнат в гранични селища в Сумска област, по-специално в районите на Поповка, Покровка и Грабовское.

Руските войски увеличават присъствието си в Сумска област от миналата есен. Освен това, те продължават да оказват натиск върху украинските позиции в граничното село Дегтярне в Харковска област.