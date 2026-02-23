Делото „Дебора“ продължава днес

Днес в Районния съд в Пловдив ще продължи делото „Дебора“. По него подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова Георги Георгиев.

Срещу него са повдигнати три обвинения – за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин средна телесна повреда, за принуда и за закана за убийство спрямо Михайлова, предаде БНР.

Процесът продължава над 2 години. Междувременно Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на съдебния състав.

Решението на Окръжния съд в Стара Загора е Районният съд в Пловдив да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение плюс лихва.

Това решение обаче не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Пловдивския апелативен съд.