      понеделник, 23.02.26
          Правосъдие

          Делото „Дебора“ продължава днес

          Срещу него са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин средна телесна повреда, за принуда и за закана за убийство спрямо Михайлова

          23 февруари 2026 | 09:53
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Днес в Районния съд в Пловдив ще продължи делото „Дебора“. По  него подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова Георги Георгиев.

          Срещу него са повдигнати три обвинения – за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин средна телесна повреда, за принуда и за закана за убийство спрямо Михайлова, предаде БНР.

          Дебора Михайлова: Страхувам се

          Процесът продължава над 2 години. Междувременно Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на съдебния състав.

          Решението на Окръжния съд в Стара Загора е Районният съд в Пловдив да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение плюс лихва.

          Това решение обаче не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Пловдивския апелативен съд.

