      понеделник, 23.02.26
          Делото „Дебора“: Съдът отказа да си направи отвод

          23 февруари 2026 | 14:07
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Съдия Спасимир Здравчев от Районния съд в Пловдив остави без уважение искането на защитата на Георги Георгиев по делото „Дебора“ съдебният състав да си направи отвод.

          Мотивът на адвокатите бе, че Районният съд в Пловдив е осъден от Окръжния съд в Стара Загора да заплати обезщетение от 500 евро за забавено правосъдие спрямо подсъдимия.

          Прокурор Десислава Калайджиева съобщи, че в днешното заседание се разпитват двама свидетели. До момента по делото вече са разпитани свидетели и са изслушани две експертизи. В следващите заседания предстои представяне на съдебно-медицински експертизи.

          Защитата на Георги Георгиев поиска отвод на съдебния състав в Пловдив

          Георги Георгиев е обвинен в причиняване на многостепенна средна телесна повреда, извършена с особена жестокост и по особено мъчителен начин, както и в принуда и закани с убийство спрямо Дебора Михайлова. Случаят от 2023 година предизвика масови протести срещу насилието над жени в страната.

          Процесът се разглежда за втори път от нов състав на Районния съд в Пловдив. В момента Георгиев е на свобода срещу парична гаранция в размер на 10 000 лева.

