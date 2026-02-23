Делото „Дебора“: Съдът отказа да си направи отвод

Съдия Спасимир Здравчев от Районния съд в Пловдив остави без уважение искането на защитата на Георги Георгиев по делото „Дебора“ съдебният състав да си направи отвод.

- Реклама -

Мотивът на адвокатите бе, че Районният съд в Пловдив е осъден от Окръжния съд в Стара Загора да заплати обезщетение от 500 евро за забавено правосъдие спрямо подсъдимия.

Прокурор Десислава Калайджиева съобщи, че в днешното заседание се разпитват двама свидетели. До момента по делото вече са разпитани свидетели и са изслушани две експертизи. В следващите заседания предстои представяне на съдебно-медицински експертизи.

Георги Георгиев е обвинен в причиняване на многостепенна средна телесна повреда, извършена с особена жестокост и по особено мъчителен начин, както и в принуда и закани с убийство спрямо Дебора Михайлова. Случаят от 2023 година предизвика масови протести срещу насилието над жени в страната.

Процесът се разглежда за втори път от нов състав на Районния съд в Пловдив. В момента Георгиев е на свобода срещу парична гаранция в размер на 10 000 лева.