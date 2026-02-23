Още през април Украйна може да се окаже в ситуация, в която „няма да може да финансира разходи“ от държавния бюджет. Държавата вече харчи средства, планирани за втората половина на 2026 г., заяви в интервю пред Forbes Украйна Данило Хетманцев, ръководител на Комисията по финанси на Върховната рада.

„Не всички мои колеги (не само в Радата, но и в правителството) предчувстват финансова трагедия. Аз, както и министърът на финансите, защото разбира, че през април няма да има средства за финансиране на разходи. Днес вече използваме средствата, отпуснати за втората половина на годината. Позицията на МВФ относно критериите, договорени от правителството, е много проста – те са задължителни. И отлагането им от предварителни действия не промени това отношение“, заяви Хетманцев, коментирайки дискусията относно непопулярните данъчни промени.

Депутатът също така критикува правителството за непоследователност. От една страна, Кабинетът на министрите се съгласява с изискванията на програмата на МВФ, а от друга, разширява „неефективната национална програма за връщане на пари“, по-специално чрез диференцирани плащания.

Въпреки съгласието си за нова програма на МВФ, Украйна демонстрира много отрицателно представяне в изпълнението на задълженията си, което се отразява на достъпа до финансиране в размер на над 115 милиарда долара. Това означава, че рискува да загуби 115 милиарда долара помощ.