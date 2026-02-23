НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:45 НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоЕвропаПолитика

          Десницата внася нов вот на недоверие срещу правителството във Франция

          23 февруари 2026 | 13:25 540
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Френската дясна партия „Национален сбор“ внесе вот на недоверие срещу правителството заради несъгласие със стратегията в областта на енергетиката до 2035 година.

          „Внасяме вот на недоверие“, се посочва в изявление на парламентарната група на партията в социалната мрежа X.

          - Реклама -
            
            

          От „Национален сбор“ са недоволни, че многогодишната енергийна стратегия е приета без гласуване в парламента. Според партията документът може да струва на френските граждани най-малко 300 милиарда евро, чрез повишаване на данъците или увеличаване на сметките за електроенергия.

          По информация на телевизия BFMTV, десницата смята, че настоящата политика:

          • ускорява развитието на нестабилни енергийни източници;
          • представя подвеждаща информация относно ролята на ядрената енергетика;
          • създава сериозен риск за държавните финанси.

          Вотът на недоверие обаче с голяма вероятност няма да бъде приет. Левите партии традиционно не подкрепят инициативи на десницата, а Социалистическата партия вече заяви, че няма да гласува в подкрепа на свалянето на кабинета.

          Кабинетът на Франция оцеля след вот на недоверие заради бюджета Кабинетът на Франция оцеля след вот на недоверие заради бюджета
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕК: Блокирането на заема за Украйна от Орбан би нарушило договорите на ЕС

          Георги Петров -
          Още миналата седмица Брюксел потвърди, че ЕК е в контакт с Киев за ремонта на „Дружба“ и няма риск за Унгария и Словакия засега
          Политика

          Гюров пред посланика на Германия: Гарантираме финансова стабилност и честни избори

          Десислава Димитрова -
          Служебният министър-председател Андрей Гюров проведе среща с посланика на Федерална република Германия Ирене Планк. Основна тема на разговора бяха приоритетите на новия кабинет – организирането на честни избори и запазването на финансовата стабилност на страната.
          Политика

          Фон дер Лайен и Коща пристигат в Киев за 4-тата година от войната

          Георги Петров -
          Западните Балкани, Молдова и Украйна е приоритет за бъдещето на Европа
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions