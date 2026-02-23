Десницата внася нов вот на недоверие срещу правителството във Франция

Френската дясна партия „Национален сбор“ внесе вот на недоверие срещу правителството заради несъгласие със стратегията в областта на енергетиката до 2035 година.
От „Национален сбор“ са недоволни, че многогодишната енергийна стратегия е приета без гласуване в парламента. Според партията документът може да струва на френските граждани най-малко 300 милиарда евро, чрез повишаване на данъците или увеличаване на сметките за електроенергия.
❌ PPE3 : une planification énergétique imposée en force, contre le Parlement, et contraire aux intérêts de la France et des Français.— Groupe Rassemblement National (@groupeRN_off) February 23, 2026
Face à cette dérive, nous déposons une motion de censure 👉🏻 https://t.co/ltDw2dNvJm pic.twitter.com/h3Vq81ecpv
По информация на телевизия BFMTV, десницата смята, че настоящата политика:
- ускорява развитието на нестабилни енергийни източници;
- представя подвеждаща информация относно ролята на ядрената енергетика;
- създава сериозен риск за държавните финанси.
Вотът на недоверие обаче с голяма вероятност няма да бъде приет. Левите партии традиционно не подкрепят инициативи на десницата, а Социалистическата партия вече заяви, че няма да гласува в подкрепа на свалянето на кабинета.