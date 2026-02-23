НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Свят

          Доналд Тръмп: Мога да направя ужасни неща с другите държави и без да налагам мита

          23 февруари 2026 | 15:20
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че освен вносните мита, вече може да използва търговски лицензи, за да прави „ужасни неща“ на чужди държави.

          „Върховният съд на Съединените щати… неволно и несъзнателно ми даде, като президент на Съединените щати, много повече власт и сила, отколкото имах преди тяхното нелепо, глупаво и предизвикващо международно разделение решение“, написа той в профила си в Truth Social.

          Миналия петък Белият дом нареди налагането на 10% мита за всички страни по света. Новата мярка ще влезе в сила на 25 февруари и ще остане в сила 150 дни.

          Часове по-рано Върховният съд на САЩ постанови, че законът, по силата на който Тръмп е наложил вносните мита, не му предоставя такива правомощия: съгласно Конституцията само Конгресът има тези правомощия. Самият президент настоя, че обявеното извънредно положение му позволява да регулира икономическите операции, включително вноса. Той нарече решението позор, каза, че има резервен план и обеща да запази всички мита, свързани с националната сигурност.

