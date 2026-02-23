Двама бивши заместник-министри отново поемат ресора се завръщат в ръководството на спортното министерство

Проф. Даниела Дашева и Иво Кацаров са назначени за заместник-министри на младежта и спорта. И двамата вече са заемали същите позиции в периода 2023–2024 г.

Проф. Дашева е била служебен министър на младежта и спорта през 2017 г., както и народен представител в 48-ото Народно събрание, където е заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. В периода 2023–2024 г. тя отново е заместник-министър на младежта и спорта. Тя е професор по теория и методика на спортната тренировка и „Доктор на педагогическите науки“.

Два мандата е била заместник-ректор на НСА „Васил Левски“ по научна и международна дейност, а до 2019 г. ръководи катедра „Теория на спорта“. Проф. Дашева има значителен брой научни публикации и е автор на книги и учебници в областта на спортната наука и спортната тренировка.

Иво Кацаров е заемал длъжността главен секретар на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. В периода 2017–2019 г. е директор на дирекция „Търговски дружества и концесии“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е дългогодишен служител на Агенция по обществени поръчки, където е заемал различни позиции, включително главен секретар. Работил е и в Министерство на финансите, както и в частния сектор.

В периода 2023–2024 г. Кацаров също е заместник-министър на младежта и спорта. Завършил е Университет за национално и световно стопанство със специалност „Счетоводство и контрол“.