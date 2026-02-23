Европейската комисия очаква всички лидери, включително унгарският премиер Виктор Орбан, да изпълнят поетия ангажимент за отпускане на заем от 90 милиарда евро за Украйна. Говорител на институцията предупреди днес, че евентуален отказ от изпълнението на решението, взето през декември, би представлявал нарушение на принципа на ЕС за лоялно сътрудничество.

Коментарът от Брюксел идва броени дни след като Орбан заплаши да блокира заема за Украйна заради спрения петрол по „Дружба“. Говорителят на ЕК уточни, че единственото условие при договарянето е било три държави да не участват финансово в пакета. Това изискване е спазено, поради което Комисията очаква обещанието да бъде изпълнено от всички страни.

Относно ситуацията с енергийните доставки, от ЕК посочиха, че Русия е прекъснала петролопровода „Дружба“, който захранва Унгария и Словакия. Украйна полага усилия да поправи щетите, като решението за сроковете за възстановяване на съоръжението е изцяло в правомощията на Киев. Още миналата седмица Брюксел потвърди, че ЕК е в контакт с Киев за ремонта на „Дружба“ и няма риск за Унгария и Словакия засега.

Рамката на помощта бе договорена в края на 2025 г., когато лидерите потвърдиха, че ЕС ще представи решение за финансиране на Украйна през декември. Позицията на Будапеща остава критична, след като по-рано премиерът на страната заяви, че финансирането на Украйна е като хвърляне на пари в бездна и насърчава корупцията.